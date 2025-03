Sulla pagina di Expert, poi rimossa, la disponibilità del Pixel 9a era prevista entro 10-14 giorni, il che fa ipotizzare un lancio ufficiale intorno al 25 marzo 2025 . Si parla anche di un'offerta del Google Store che prevede un Google TV Streamer 4K in omaggio in alcuni mercati.

Dalle inserzioni trapelate, si apprende che il Pixel 9a sarà disponibile in quattro colorazioni : Grigio, Rosa, Nero e Viola. Il prezzo di partenza per la versione da 128GB è di 549 euro, in linea con le precedenti indiscrezioni. Il dispositivo sarà dotato di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, con una luminosità di picco di 2.700 nit. Il processore sarà il Tensor G4 di Google, affiancato da 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna.

Come da attese, quindi, il Pixel 9a si presenta come uno smartphone di fascia media con caratteristiche tecniche di rilievo, tra cui il nuovo processore Tensor G4 e un display OLED a 120Hz. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo scoperto.

Google Pixel 9a in vendita per errore, in Europa e non solo: la presentazione ufficiale è questione di ore?