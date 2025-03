La serie TV di God of War? Amazon ne ha già ordinato due stagioni

Lo showrunner Ronald D. Moore ha rivelato che Amazon ha già ordinato due stagioni per la serie televisiva di God of War, dimostrando di avere una grande fiducia nei confronti di questo progetto, che porterà per la prima volta Kratos sul piccolo schermo.

"In questo momento sto lavorando all'adattamento di un videogioco chiamato God of War, di cui Amazon ha ordinato due stagioni", ha spiegato Moore, ospite del Sackhoff Show con Katee Sackhoff. "Mi hanno chiesto di far parte del progetto, sono letteralmente nella stanza degli sceneggiatori e questa è la mia nuova attività."

Per l'autore, tuttavia, si tratta di un terreno ampiamente inesplorato: la sua ultima esperienza con i videogame risale alle sale giochi degli anni '80, e pur avendo provato God of War non è riuscito a prendere confidenza con i controlli del gioco: "Premere R1, qual è R1? Oh, sono morto! Non riesco a capire come funziona", ha detto.