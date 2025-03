Snapdragon Serie G: Qualcomm presenta i nuovi chip G3 Gen 3, G2 e G1 Gen 2 per il gaming portatile

Snapdragon G3 Gen 3, G2 e G1 Gen 2

Snapdragon G3 Gen 3 è la piattaforma di punta, pensata per i giocatori più esigenti. Supporta Lumen, il sistema di illuminazione di Unreal Engine 5, e offre prestazioni superiori del 30% rispetto alla generazione precedente.

Le specifiche dei chip Snapdragon Serie G

Snapdragon G2 Gen 2 è pensato per il cloud gaming a 144 FPS e offre un equilibrio tra prestazioni ed efficienza, con prestazioni della CPU 2,3 volte superiori rispetto al G2 Gen 1. Snapdragon G1 Gen 2 è la piattaforma entry-level, pensata per il cloud gaming a 1080p e 120 FPS, con prestazioni della CPU superiori dell'80% rispetto alla generazione precedente. Tutte e tre le piattaforme supportano il Wi-Fi 7 per connessioni wireless a bassa latenza.

La nuova serie Snapdragon Serie G è pensata "per offrire ai giocatori la possibilità di giocare ai loro giochi preferiti in mobilità, sia in locale che in cloud". I primi dispositivi basati sulle nuove piattaforme Snapdragon Serie G saranno disponibili a partire da questo trimestre, con il supporto di OEM come AYANEO, ONEXSUGAR e Retroid Pocket.

Voi che ne pensate di questi nuovi chip? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. E a proposito di AYANEO, Ayaneo Pocket S2 è una nuova console portatile Android che verrà presentata presto, con un processore notevole.