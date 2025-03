The First Berserker: Khazan presenta Blade Phantom con un trailer

Ad ogni modo, Blade Phantom è solo uno dei Fatal Encounter , ovverosia gli avversari più forti che ci troveremo a dover combattere durante la campagna del gioco, e che promettono di dar vita a una sfida non indifferente.

L'ampio mantello color sangue che compare sulle spalle del boss aggiunge ulteriore carattere a un design accattivante, ennesima conferma di come gli sviluppatori abbiano saputo impiegare al meglio la tecnica del cel shading per donare alla grafica di The First Berserker: Khazan uno stile impattante.

Il nuovo trailer di The First Berserker: Khazan presenta Blade Phantom , uno dei potenti boss che avremo modo di affrontare durante la campagna del gioco sviluppato da Neople, la cui uscita è ormai imminente.

Cresce l'attesa

Pronto per il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The First Berserker: Khazan sarà disponibile a partire dal 27 marzo, dunque manca solo una manciata di giorni e potremo mettere le mani su questo affascinante action RPG ambientato nell'universo di Dungeon Fighter Online.

Come sappiamo, la storia del gioco ruoterà attorno a Khazan, paladino dell'Impero Pell Los che viene tradito ed esiliato, ma prima di morire entra in possesso di un potere enorme e decide di utilizzarlo per reclamare la sua vendetta.

Abbiamo provato The First Berserker: Khazan lo scorso settembre, restando molto colpiti dalle qualità del titolo sviluppato da Neople.