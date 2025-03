The First Berserker: Khazan è entrato in fase gold, tutto pronto per il lancio su PC, PS5 e Xbox

The First Berserker: Khazan è entrato in fase gold, il che significa che il gioco non subirà ritardi e arriverà puntuale nei negozi il prossimo 27 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC. La conferma è arrivata da un messaggio pubblicato su X dallo studio Neople, che ha festeggiato con una bella foto di gruppo con tutti i membri del team di sviluppo.

Per chi non lo sapesse, la "fase Gold" è fondamentalmente lo step finale dei lavori che precede l'arrivo di un gioco sugli scaffali dei negozi. Significa che lo sviluppo principale è completo e che la copia "gold master" è pronta per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie fisiche e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo.