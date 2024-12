Dead by Daylight è in offerta su Instant Gaming per PC

Dead by Daylight è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 6.99€, rispetto al prezzo originale di 20€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 8.52€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Preparati a un'esperienza unica di sopravvivenza e terrore . Dead by Daylight ti permette di scegliere tra essere un sopravvissuto che collabora con altri tre giocatori per fuggire da un killer spietato, oppure diventare tu stesso il killer in cerca delle sue prede.

Sopravvivi al terrore o diventa il killer definitivo

Gioca come uno dei 17 sopravvissuti disponibili, ognuno con abilità uniche per sfuggire al killer, o impersona uno dei 16 killer originali e alcuni dei più iconici della cultura horror, tra cui Freddy Krueger e Leatherface. Ogni ruolo offre un'esperienza diversa, che combina strategia, ingegno e pura adrenalina.

Come sopravvissuto, dovrai riparare generatori per aprire le porte della salvezza o trovare il portello di fuga. Raccogli utili oggetti come torce per accecare il killer, med-kit per curarti o cassette degli attrezzi per sabotare gli ami. Come killer, il tuo compito è semplice: catturare e sacrificare i sopravvissuti prima che possano fuggire.