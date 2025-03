Una mod migliora la fluidità di Monster Hunter Wilds su PC contrastando la tecnologia anti-tamper di Capcom

Colpa di Capcom

Sicuramente saprete che su PC, Monster Hunter Wilds soffre di grossi problemi di fluidità. Stando a Praydog, che pare conoscere molto bene la materia, questi sono dovuti alla tecnologia di protezione del gioco di Capcom stessa (non da Denuvo). Per dimostrare ciò che dice, il modder ha condiviso uno screenshot che mostra il framerate prima e dopo l'installazione di REFramework.

Risultati strabilianti della mod

Oltre a ridurre enormemente gli scatti, la mod risolve alcuni crash, causati anch'essi dalla stessa tecnologia. Insomma, pare che la protezione di Capcom sia un mezzo disastro dal punto di vista delle prestazioni e della stabilità del gioco.

Chiaramente non ci sono conferme in merito da parte di Capcom ma, come detto, Praydog è uno che sa il fatto suo e ha dimostrato più volte in passato di essere estremamente competente dal punto di vista tecnico. Inoltre REFramework risolve effettivamente il problema degli scatti, sicuramente individuato con precisione dal modder. Non esiste prova migliore, in effetti.

Potete scaricare REFramework da NexusMods. Per installarla, è sufficiente estrarre la libreria dinput8.dll dal file zip, piazzandola nella cartella di installazione di Monster Hunter Wilds. Comunque sia, la pagina del download riporta tutte le informazioni che vi servono.

Insomma, pare che per l'ennesima volta un modder abbia risolto un problema causato non tanto dagli sviluppatori (che se sono obbligati a installare una certa tecnologia, non possono non farlo), quando da certe politiche aziendali.