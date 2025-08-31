Helldivers 2 sembra essere partito bene su Xbox, secondo le prime stime di vendita per il gioco Sony

Secondo il calcolo di Alinea, Helldivers 2 avrebbe venduto circa 600.000 copie al lancio su Xbox, una quantità notevole per un gioco che è già uscito da oltre un anno su PS5 e PC, che confermerebbe l'ottima intuizione di trasformarlo in un multipiattaforma totale.

Un incontro positivo

Secondo Alinea Analytics, Helldivers 2 avrebbe venduto 600.000 copie al lancio su Xbox, che si affiancherebbero agli oltre 5 milioni di copie su PS5 e a ben 12 milioni di copie su PC, sempre secondo le stime della compagnia in questione.



Come riferito in precedenza, il metodo utilizzato da Alinea per conteggiare la quantità di copie vendute è piuttosto confuso e decisamente poco preciso, come avevamo visto anche all'epoca delle stime sulle vendite di Final Fantasy 16 su Xbox, dimostratesi poi probabilmente lontane dalla cifra reale, dunque prendiamo il tutto come voce di corridoio.

In ogni caso, sembra indubbio che Helldivers 2 abbia avuto un ottimo impatto su Xbox, grazie anche all'iniziativa di collaborazione con Halo 3 ODST che ha dato vita a un cross-over molto particolare e apprezzato e come ha dimostrato anche il picco di giocatori rilevato dalla stessa Arrowhead nei primi giorni di lancio sulla console Microsoft, in attesa di informazioni più precise.