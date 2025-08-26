Helldivers 2: Nel cuore dell'Ingiustizia è il nuovo aggiornamento in arrivo, presentato con un lungo video

Ora, con le nuove reclute addestrate e pronte, è tempo di spingerci in territori ignoti: Nel cuore dell'Ingiustizia arriverà in Helldivers 2 il 2 settembre 2025, portando con sé diverse novità molto interessanti.

"Troppo a lungo abbiamo atteso e osservato mentre l'Ombra si espandeva, ingurgitando sempre più sistemi stellari innocenti", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Arrowhead. "Troppo a lungo abbiamo lasciato che i Terminidi seminassero il caos nelle nostre colonie, città e case. I Terminidi si sono spinti nei nostri territori per troppo tempo".

Helldivers 2 riceverà un grosso aggiornamento con Nel Cuore dell'Ingiustizia , in arrivo il 2 settembre e presentato con un lungo video da parte degli sviluppatori, visibile qui sotto e con le varie caratteristiche spiegate nel dettaglio.

Nuove situazioni di gioco, nemici e contenuti

Nel nuovo aggiornamento avremo modo di scoprire cosa giace oltre il velo dell'Ombra che avviluppa i pianeti noti come mondi alveare, andando a scoprire nuovi segreti, minacce e situazioni di gioco tra le strutture torreggianti costruite dai Terminidi agli orrori che brulicano nel sottosuolo.

Nel cuore di queste terre giace un labirinto di grotte e tunnel intricati e contorti, infestati dal Polmone dell'alveare, la forza responsabile della densa nebbia che compone l'Ombra. È una zona estremamente pericolosa e, a causa della sua struttura, non consente di ottenere il supporto dei Super Destroyer, dunque le squadre sono di fatto lanciate da sole contro l'orrore.

I pochi dettagli noti sull'Ombra parlano di nuove specie sotterranee di Terminidi Guerrieri, Vomita bile e Arieti che, quando localizzano una minaccia, si inoltrano sottoterra e iniziano a spostarsi verso la preda, per poi attaccare a sorpresa.

L'Ombra ha poi ulteriormente mutato i Terminidi, a quanto pare, in mostruosità grottesche come lo Scaradrago: una minaccia aerea che si lancia in picchiata sugli Helldiver, spargendo una bile ardente sotto di sé, ma ci sono resoconti che parlano di creature ancora più enormi e terrificanti nei mondi alveare.

Sono previste inoltre missioni inedite, come scortare pozzi petroliferi mobili, o localizzare e distruggere i Polmoni dell'alveare, insieme a nuovi obiettivi secondari facoltativi.

Per supportare gli Helldiver, il Ministero della Difesa ha elaborato il Titolo di guerra "Diavoli della Sabbia", con una ricca proposta di armi ed equipaggiamenti specifici per queste missioni.

In particolare, troviamo il fucile d'assalto Coyote AR-2, la granata Ananas G-7, il Fucile ad Arpione S-11, il Napalm monouso EAT-700 e il missile Silo solo MS-11, oltre a corazze, mantelli e altro.

Helldivers 2 arriva proprio oggi su Xbox Series X|S, con tanto di nuovo titolo di guerra leggendario in collaborazione con Halo 3: ODST, mettendo in scena un cross-over veramente unico.