La media dei voti di Helldivers 2 su Steam continua a crescere e il morale del team sale

Helldivers 2 è un gioco di alto livello e amato da moltissimi, come dimostrano le vendite. Gli autori, dietro le quinte, non sono però sempre soddisfatti dello stato dei propri giochi e per qualche tempo è stato lo stesso per Arrowhead Game Studios.

Shams Jorjani, CEO di Arrowhead, afferma però che il morale del team di sviluppo è notevolmente migliorato dall'inizio di settembre, quando è stato pubblicato l'aggiornamento Into the Unjust, che ha risolto svariati bug e problemi di prestazioni.