La media dei voti di Helldivers 2 su Steam continua a crescere e il morale del team sale

Helldivers 2 è un gioco di alto livello e amato da moltissimi, come dimostrano le vendite. Gli autori, dietro le quinte, non sono però sempre soddisfatti dello stato dei propri giochi e per qualche tempo è stato lo stesso per Arrowhead Game Studios.
Shams Jorjani, CEO di Arrowhead, afferma però che il morale del team di sviluppo è notevolmente migliorato dall'inizio di settembre, quando è stato pubblicato l'aggiornamento Into the Unjust, che ha risolto svariati bug e problemi di prestazioni.
I commenti del CEO di Arrowhead
Sul Discord ufficiale di Helldivers, Jorjani ha dato buone notizie sull'atmosfera generale che si respira ad Arrowhead circa tre mesi dopo il lancio dell'aggiornamento Into the Unjust.
Alla domanda sul livello del morale dello studio dopo le "reazioni negative" all'aggiornamento, Jorjani ha risposto semplicemente: "Ora va molto meglio. Le votazioni su Steam sono in crescita, lo sviluppo procede e sembra che il prossimo Titolo di guerra piaccia molto".
Al momento della stesura di questo articolo, le recensioni recenti su Steam di Helldivers 2 sono tornate a essere "Molto positive" dopo essere scese fino a "Nella Media". Ovviamente il team dovrà mantenere il ritmo e continuare a proporre contenuti di qualità.
Ricordiamo infine che il film di Helldivers ha trovato un regista ed è famoso per Fast and Furious e Star Trek.