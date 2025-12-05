È tempo di viaggiare nei cieli di tutto il mondo con Microsoft Flight Simulator 2024 per PS5: prenota la tua copia

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di Microsoft Flight Simulator 2024 per PlayStation 5 che viene messo in vendita a 79,99€ . Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Microsoft Flight Simulator 2024 rappresenta l'evoluzione definitiva della simulazione di volo , offrendo un'esperienza mai così autentica, dinamica e ricca di contenuti. Il nuovo capitolo introduce un sistema di missioni generato proceduralmente , permettendo ai piloti virtuali di sviluppare vere e proprie carriere aeronautiche. Il gioco uscirà il prossimo 8 dicembre 2025 .

Ulteriori dettagli sul gioco

Le attività disponibili spaziano dal trasporto medico d'emergenza alle delicate operazioni di ricerca e soccorso, fino alla lotta agli incendi boschivi, al trasporto passeggeri e a molte altre missioni specializzate, ognuna progettata per mettere alla prova abilità, precisione e rapidità decisionale.

Accanto alle attività operative, il titolo include anche competizioni adrenaliniche come le celebri Reno Air Races e la Red Bull Air Race, dove i giocatori possono sfidare altri piloti in gare ad alta velocità, perfettamente ricostruite grazie a un modello di volo ulteriormente perfezionato.

Le migliorie ai sistemi aerodinamici e alla fisica rendono ogni aereo più realistico che mai, mentre il nuovo pianificatore di volo offre strumenti avanzati per preparare rotte professionali. L'intero pianeta è ricreato con un dettaglio senza precedenti: traffico aereo e marittimo in tempo reale, condizioni meteo dinamiche e una vasta fauna contribuiscono a dare vita al mondo virtuale. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.