Il controller Turtle Beach Rematch Super Mario Star per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Turtle Beach per Nintendo Switch e Switch 2 al prezzo più basso di sempre e in diverse varianti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/12/2025
Su Amazon è disponibile il controller Turtle Beach Rematch in diverse varianti. La versione Super Mario Star, ad esempio, è disponibile al prezzo più basso di sempre e costa 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Lo stesso discorso vale per il controller Invincible Mario, disponibile allo stesso prezzo, mentre altre varianti presentano prezzi differenti. Per comodità, vi riportiamo tutte le versioni nei box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del controller Turtle Beach Rematch

Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo, ed è compatibile con tutti i modelli Nintendo, tra cui l'OLED, Switch Lite e Nintendo Switch 2 (il pulsante C non è disponibile). I design proposti sono diversi e variano in base ai tuoi gusti, che si tratti della variante dedicata a Donkey Kong o a Super Mario.

Inoltre, la finitura lenticolare crea un effetto di movimento che si alterna tra due immagini quando si inclina il controller, mentre la batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 40 ore di gioco. Troviamo inoltre due pulsanti mappabili rapidi per reazioni più rapide e un'esperienza più personalizzata.

