Una scena iconica di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata mostrata in video

IGN ha pubblicato il video di una scena iconica di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, quella cioè in cui il protagonista del gioco sale per una lunghissima scala e viene accompagnato dalla voce di Cynthia Harrell che canta il brano "Snake Eater".

Composto da Norihiko Hibino, "Snake Eater" si ispira in maniera palese ai temi classici dei film di James Bond, e nella sua versione completa include notevoli arrangiamenti orchestrali che si sposano alla perfezione con l'interpretazione canora della Harrell.

Inserire il brano in quel particolare frangente è stata una brillante intuizione di Hideo Kojima, che in questa maniera ha caratterizzato fortemente l'esperienza, suscitando emozioni e dando vita a un momento che molti appassionati ancora ricordano.

Ad oggi "Snake Eater" viene considerata una delle migliori "sigle" mai realizzate per un videogioco, capace di descrivere sia con i testi che con le musiche le atmosfere che avremmo poi vissuto durante la campagna del gioco.