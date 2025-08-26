Asterix & Obelix - Slap Them All! Ultra Collector's Edition per PS4 è disponibile su Amazon

Asterix & Obelix - Slap Them All! Ultra Collector's Edition (4 Games XXL Collection) per PlayStation 4 è acquistabile su Amazon a 49,99€, con reso gratuito. Si tratta di una tiratura limitata che comprende contenuti esclusivi e un packaging pensato per i collezionisti. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. All'interno del cofanetto troverete non solo il titolo principale, ma anche una selezione di contenuti aggiuntivi che arricchiscono l'esperienza di gioco. L'edizione include elementi esclusivi che rendono questa raccolta un pezzo raro e ambito per chi ama Asterix & Obelix.
Modalità di gioco e contenuti esclusivi
Il gameplay resta fedele allo spirito originale dei fumetti: in modalità avventura potrete affrontare lunghe sessioni piene di azione, rivivendo battaglie epiche ispirate agli album ufficiali della saga. Oltre a questo, è presente un capitolo extra creato appositamente per il videogioco.
La modalità cooperativa locale permette di giocare in compagnia di amici o familiari, impersonando Asterix o Obelix in combattimenti fluidi e ricchi di mosse speciali. Combinazioni uniche e mini-giochi sparsi lungo l'avventura garantiscono varietà e rigiocabilità.