Baby Steps è stato rinviato ed è colpa di Hollow Knight: Silksong

Baby Steps è stato rinviato da Devolver Digital, che nel comunicare la nuova data di uscita del gioco su PC e PS5, fissata al 23 settembre, ha dato (scherzosamente) tutta la colpa a Hollow Knight: Silksong.

Non è finita qui: il publisher ha anche mostrato un buffo teaser in cui il protagonista di Baby Steps, Nate, cammina su di un'enorme struttura che riproduce le fattezze di Hornet, la protagonista di Silksong.

"Nate è allergico alle vespe (hornet, NdR)", si legge nel post di Devolver Digital, che evidentemente ha optato per un pur breve rinvio piuttosto che scontrarsi frontalmente con l'attesissimo lancio del titolo firmato Team Cherry.

Ci sarà dunque da attendere un po' di più per poter mettere le mani sulla bizzarra esperienza di Baby Steps, la cui uscita era fissata in precedenza all'inizio di settembre.