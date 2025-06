Baby Steps ha una data di uscita: il folle gioco di Bennet Foddy e Devolver Digital si mostra

Allo state of State of Play di Sony abbiamo avuto il modo di vedere un nuovo trailer di Baby Steps, il nuovo gioco di Bennet Foddy (Getting over It) che ci mette nei panni di un uomo-bambino in tutina che si ritrova in uno strano mondo aperto nel quale non è nemmeno in grado di camminare.

Dovremo quindi muoverci e capire come stare in equilibrio. La novità dell'evento è però una: la data di uscita: l'8 settembre 2025 in versione PlayStation 5 e PC.