Bloodstained: The Scarlet Engagement annunciato con un trailer e un periodo di uscita allo State of Play

In occasione dello State of Play è stato annunciato anche Bloodstained: The Scarlet Engagement, nuovo capitolo nella serie di metroidvania da parte del padre di Castlevania stesso, ovvero Koji Igarashi, che evidentemente ha voluto portare avanti il nuovo franchise con un altro capitolo.

Si tratta di un nuovo titolo ambientato nel particolare mondo gotico creato per Bloodstained: Ritual of the Night, portando avanti la saga con una nuova storia che sembra più profonda e complessa di quanto visto in precedenza, almeno a giudicare da questo primo spiraglio.

La storia inizia nel XVI secolo, con il Castello Etereo e i suoi demoniaci abitanti che terrorizzano la terra e distruggono tutti coloro che sfidano il loro potere oscuro. Tutti i tentativi di distruggere il castello e di combattere i demoni sono falliti, lasciando molti nobili guerrieri sconfitti e dispersi.