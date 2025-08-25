Demonschool è stato rimandato per scappare da Silksong: il simil-Persona però avrà più contenuti

Precedentemente era previsto per il 3 settembre: come è facile intuire, la "colpa" è di Hollow Knight Silksong .

L'editore Ysbryd Games e lo sviluppatore Necrosoft Games hanno rinviato Demonschool , un gioco di ruolo strategico che ricorda un po' Persona. La nuova data di uscita è il 19 novembre per PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch.

La dichiarazione degli autori di Demonschool

L'editore spiega che, dopo 11 anni di esperienza come editori di giochi indie, sono ben consapevoli che ogni momento del 2025 non è perfetto per pubblicare un videogioco, ma uscire a un passo da Hollow Knight Silksong non è ovviamente una buona idea visto che attirerà l'attenzione di molti appassionati.

Demonschool, secondo l'ammissione di Ysbryd Games, ha bisogno di ottenere massima visibilità per avere successo e chiaramente settembre sarà il mese di Silksong. Ovviamente la decisione non è stata presa alla leggera, spiegano, e assicurano che non ci saranno altri rimandi dopo questo.

Necrosoft Games sfrutterà il tempo aggiuntivo per ottimizzare il videogioco, aggiungendo persino finali extra e anche nuovi minigiochi che inizialmente erano stati pensati per una patch post-lancio, quindi i giocatori potranno viverli direttamente alla loro prima partita.

Ricordiamo che Demonschool è un gioco di ruolo a turni con visuale isometrica che ci mette nei panni di un gruppo di universitari che devono sconfiggere dei demoni in una realtà da incubo. Le battaglie avvengono in arene divise in scacchiere.