1

Mafia: Terra Madre a confronto su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox: ecco dove gira meglio

ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video confronto fra le versioni PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X di Mafia: Terra Madre per rivelare dove gira meglio il titolo di Hangar 13.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2025
Il protagonista di Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
Articoli News Video Immagini

Mafia: Terra Madre è stato messo a confronto su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X da ElAnalistaDeBits, che analizzato le diverse versioni del gioco sviluppato da Hangar 13 al fine di evidenziare i valori di risoluzione e frame rate, nonché la qualità dei preset utilizzati.

Su PC questi numeri dipendono ovviamente dalla configurazione utilizzata, mentre su console sono disponibili le classiche due modalità grafiche, Qualità e Prestazioni, ed entrambe utilizzanno una soluzione dinamica per quanto concerne la risoluzione.

Nell'ambito del Quality Mode, che produce un output a 1440p, ci si muove fra i 960p e gli 840p su Xbox Series X, fra i 960p e gli 831p su PS5, fra i 1552p e i 1189p su PS5 Pro, in tutti i casi con il frame rate sbloccato che produce risultati anche molto diversi: rispettivamente 45, 55 e 50 fps di media.

Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia

Passando invece al Performance Mode, i 60 fps vengono mantenuti stabili in tutti i casi ma la risoluzione scende parecchio: parliamo di 743p / 576p su Xbox Series X, 720p su PS5 e 1189p / 1080p su PS5 Pro, anche qui con i fotogrammi sbloccati.

Un'esperienza molto impegnativa

Mafia: Terra Madre sembra aver avuto un grande successo al lancio, complice il fascino dell'ambientazione siciliana degli inizi del Novecento, ma è chiaro che per portare un certo tipo di qualità sullo schermo gli sviluppatori hanno dovuto accettare dei compromessi.

Da qui appunto i valori di risoluzione piuttosto bassi su PS5 e Xbox Series X, che confermano tutto il peso di un comparto tecnico evidentemente non semplice da gestire sulle console di attuale generazione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mafia: Terra Madre a confronto su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox: ecco dove gira meglio