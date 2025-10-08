Baby Steps "punisce" i giocatori che saltano le cutscene in maniera molto particolare: vediamola in video

Nonostante possa non sembrarlo, Baby Steps è un gioco che dà una certa importanza alla storia e alla narrazione, pertanto ha trovato un modo davvero molto originale per "punire" i giocatori che saltano le scene d'intermezzo.
D'altra parte, la frustrazione e riflessi psicologici di questa sono elementi portanti di Baby Steps, in qualche moto proseguendo lo stile dell'autore Bennett Foddy già emerso in Getting Over It, e che trapela anche in questa bizzarra punizione escogitata per coloro che trascurano tutto il lavoro profuso dagli sviluppatori nelle sezioni narrative.
Si tratta di una sorta di "vendetta" degli autori, da infliggere a coloro che, saltando senza pietà le scene d'intermezzo, in un certo senso mortificano tutto il lavoro svolto sul fronte della scrittura e della recitazione, ma è una punizione davvero molto spassosa.
Una discussione esilarante
Non è facile raggiungere questo easter egg, ma ne vale veramente la pena, magari nel corso di una seconda run, visto che per raggiungerlo bisogna davvero evitare di vedere tutte le scene d'intermezzo presenti, e sarebbe un peccato perdersele.
In ogni caso, se siete curiosi potete vederla per intero nel filmato riportato qui sopra, a partire dal minuto 8:40 circa, quando il protagonista si ritrova di fronte a una baita nel bosco innevato.
In pratica, da lì in poi parte un lungo dialogo tra due personaggi che di fatto escono dai propri ruoli, rompendo la quarta parete e trasformando il tutto in una lunga discussione simile a un podcast tra gli attori Gabe Cuzzillo (che interpreta Nate) e lo stesso Bennett Foddy nel ruolo di Mouse.
Il dialogo comprende una varietà di argomenti: partendo proprio dalla "stupidità" delle scene d'intermezzo e arrivando a parlare dei giochi Naughty Dog (tra i quali lo "Space Uncharted", probabilmente Intergalactic: The Heretic Prophet), del Cirque du Soleil e di altri argomenti disparati.
La lunghezza della discussione è ovviamente artificiosamente studiata per costituire una vera e propria punizione per coloro che vogliono saltare le scene d'intermezzo, costretti invece a seguire circa 30 minuti di elucubrazioni assortite tra i due personaggi, ma decisamente godibili nella loro assurdità.