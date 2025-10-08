Baby Steps "punisce" i giocatori che saltano le cutscene in maniera molto particolare: vediamola in video

Nonostante possa non sembrarlo, Baby Steps è un gioco che dà una certa importanza alla storia e alla narrazione, pertanto ha trovato un modo davvero molto originale per "punire" i giocatori che saltano le scene d'intermezzo.

D'altra parte, la frustrazione e riflessi psicologici di questa sono elementi portanti di Baby Steps, in qualche moto proseguendo lo stile dell'autore Bennett Foddy già emerso in Getting Over It, e che trapela anche in questa bizzarra punizione escogitata per coloro che trascurano tutto il lavoro profuso dagli sviluppatori nelle sezioni narrative.

Si tratta di una sorta di "vendetta" degli autori, da infliggere a coloro che, saltando senza pietà le scene d'intermezzo, in un certo senso mortificano tutto il lavoro svolto sul fronte della scrittura e della recitazione, ma è una punizione davvero molto spassosa.