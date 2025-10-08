Il gioco da tavola del Signore degli Anelli targato Asmodee è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione, in occasione della seconda giornata di Festa delle Offerte Prime, in cui viene messo in offerta il gioco da tavola del Signore degli Anelli di Asmodee: sconto attivo del 25% e prezzo finale di 22,59€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il board-game direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: "Il Signore degli Anelli: Duel for Middle Earth" è un gioco da tavolo per due giocatori che mette alla prova strategia, intuizione e capacità tattica. Ambientato nel leggendario mondo creato da J.R.R. Tolkien, il gioco permette di rivivere l'eterna lotta tra le forze del Bene e del Male.