Il gioco da tavola del Signore degli Anelli targato Asmodee è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione, in occasione della seconda giornata di Festa delle Offerte Prime, in cui viene messo in offerta il gioco da tavola del Signore degli Anelli di Asmodee: sconto attivo del 25% e prezzo finale di 22,59€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il board-game direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: "Il Signore degli Anelli: Duel for Middle Earth" è un gioco da tavolo per due giocatori che mette alla prova strategia, intuizione e capacità tattica. Ambientato nel leggendario mondo creato da J.R.R. Tolkien, il gioco permette di rivivere l'eterna lotta tra le forze del Bene e del Male.
Il Signore degli Anelli: Duel for Middle Earth, come si sviluppa il gioco?
La partita si sviluppa in tre capitoli, ognuno con meccaniche simili ma con nuove opportunità e rischi da affrontare. Durante il proprio turno, i giocatori possono potenziare le proprie abilità, accumulare tesori, espandere la propria influenza sui territori, conquistare il favore delle diverse razze o avanzare nell'Impresa dell'Anello.
Ogni scelta è cruciale e può determinare l'esito finale della battaglia. La vittoria può essere ottenuta in tre modi diversi: completando l'Impresa dell'Anello, ottenendo il sostegno di sei razze distinte oppure conquistando l'intera Terra di Mezzo. Questa molteplicità di percorsi strategici rende ogni partita unica e avvincente.