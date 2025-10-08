0

Il gioco da tavola del Signore degli Anelli targato Asmodee è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto che fa calare al minimo storico il prezzo del gioco da tavola del Signore degli Anelli targato Asmodee.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/10/2025
Gioco da tavola Signore degli Anelli

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione, in occasione della seconda giornata di Festa delle Offerte Prime, in cui viene messo in offerta il gioco da tavola del Signore degli Anelli di Asmodee: sconto attivo del 25% e prezzo finale di 22,59€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il board-game direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: "Il Signore degli Anelli: Duel for Middle Earth" è un gioco da tavolo per due giocatori che mette alla prova strategia, intuizione e capacità tattica. Ambientato nel leggendario mondo creato da J.R.R. Tolkien, il gioco permette di rivivere l'eterna lotta tra le forze del Bene e del Male.

Il Signore degli Anelli: Duel for Middle Earth, come si sviluppa il gioco?

La partita si sviluppa in tre capitoli, ognuno con meccaniche simili ma con nuove opportunità e rischi da affrontare. Durante il proprio turno, i giocatori possono potenziare le proprie abilità, accumulare tesori, espandere la propria influenza sui territori, conquistare il favore delle diverse razze o avanzare nell'Impresa dell'Anello.

Ogni scelta è cruciale e può determinare l'esito finale della battaglia. La vittoria può essere ottenuta in tre modi diversi: completando l'Impresa dell'Anello, ottenendo il sostegno di sei razze distinte oppure conquistando l'intera Terra di Mezzo. Questa molteplicità di percorsi strategici rende ogni partita unica e avvincente.

