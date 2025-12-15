1

Voglia di Guerre Stellari? Star Wars: Outlaws è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Star Wars: Outlaws per PS5 al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/12/2025
Star Wars: Outlaws
Star Wars Outlaws
Star Wars Outlaws
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su Star Wars: Outlaws. Il gioco targato Ubisoft ambientato nell'universo di Guerre Stellari, viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 56% per un costo finale di 19,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Star Wars Outlaws invita i giocatori a vivere la galassia lontana lontana da una prospettiva inedita, quella di una ladra costretta a sopravvivere tra pericoli, opportunità e scelte rischiose. L'avventura si sviluppa attraverso pianeti molto diversi tra loro, popolati da città brulicanti di vita, taverne frequentate da personaggi ambigui e vasti territori aperti.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay offre grande libertà d'approccio. Affiancata dal fidato Nix, la protagonista può affrontare le situazioni in modo diretto, usando il blaster e gadget tecnologici, oppure puntare su furtività e astuzia, creando diversivi e colpendo al momento giusto. Questa flessibilità rende ogni incarico diverso, lasciando spazio allo stile di gioco personale. Un ruolo centrale è occupato dai sindacati criminali, che affidano missioni estremamente pericolose ma lucrative.

Star Wars Outlaws Stealing Relic

Furti, infiltrazioni e inganni permettono di costruire la propria fama nella galassia, con una reputazione che evolve in base alle decisioni prese e influenza il modo in cui il mondo reagisce al giocatore. Non manca l'azione nello spazio: al comando della nave Trailblazer, si affrontano intensi combattimenti contro l'Impero e altre fazioni. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Voglia di Guerre Stellari? Star Wars: Outlaws è in offerta su Amazon al suo minimo storico