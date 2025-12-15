Voglia di Guerre Stellari? Star Wars: Outlaws è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su Star Wars: Outlaws . Il gioco targato Ubisoft ambientato nell'universo di Guerre Stellari, viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 56% per un costo finale di 19,99€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Star Wars Outlaws invita i giocatori a vivere la galassia lontana lontana da una prospettiva inedita, quella di una ladra costretta a sopravvivere tra pericoli, opportunità e scelte rischiose . L'avventura si sviluppa attraverso pianeti molto diversi tra loro, popolati da città brulicanti di vita, taverne frequentate da personaggi ambigui e vasti territori aperti.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay offre grande libertà d'approccio. Affiancata dal fidato Nix, la protagonista può affrontare le situazioni in modo diretto, usando il blaster e gadget tecnologici, oppure puntare su furtività e astuzia, creando diversivi e colpendo al momento giusto. Questa flessibilità rende ogni incarico diverso, lasciando spazio allo stile di gioco personale. Un ruolo centrale è occupato dai sindacati criminali, che affidano missioni estremamente pericolose ma lucrative.

Furti, infiltrazioni e inganni permettono di costruire la propria fama nella galassia, con una reputazione che evolve in base alle decisioni prese e influenza il modo in cui il mondo reagisce al giocatore. Non manca l'azione nello spazio: al comando della nave Trailblazer, si affrontano intensi combattimenti contro l'Impero e altre fazioni. Qui la nostra recensione.