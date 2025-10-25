Disponibile la demo di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2

Vi incuriosisce l'idea di provare Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2, ma non siete sicuri che sia il titolo giusto per voi? Oppure avete qualche dubbio sulle prestazioni del gioco sulla nuova console di casa Nintendo? Da oggi potete togliervi ogni curiosità grazie alla demo gratuita disponibile sull'eShop.
La versione di prova può essere scaricata direttamente dalla console oppure tramite la pagina web dedicata, a questo indirizzo. Secondo quanto comunicato da Ubisoft, la demo consente di giocare le prime tre ore di Outlaws per avere un "assaggio della vita ad alto rischio e alto guadagno di una furfante". Durante questa esperienza su Tatooine, sarà possibile reclutare un mercenario attraversando le dune a bordo dello speeder, affrontare il temibile Cartello degli Hutt, accettare incarichi nella celebre Mos Eisley, tentare la fortuna con il gioco d'azzardo Kessel Sabacc, esplorare le zone desertiche alla ricerca di segreti e panorami mozzafiato, e infine decollare nello spazio per cimentarsi in combattimenti tra astronavi.
Nei panni di una canaglia in una galassia lontana, lontana
Star Wars Outlaws è un'avventura open world in terza persona ambientata nell'universo espanso di Guerre Stellari, collocata tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Il gioco ci mette nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia decisa a lasciarsi alle spalle un passato difficile e a farsi un nome tra i criminali più temuti della galassia. Insieme al suo inseparabile compagno Nix, Kay si ritrova coinvolta in un colpo audace che potrebbe cambiare le sorti dell'Orlo Esterno, attirando l'attenzione di sindacati criminali, cacciatori di taglie e mercenari senza scrupoli.
La versione per Nintendo Switch 2 si è dimostrata tecnicamente solida, rappresentando un ottimo banco di prova per le capacità della console. L'edizione include anche il Season Pass con le espansioni Wild Card e A Pirate's Fortune, ed è disponibile al prezzo consigliato di 59,99 euro.