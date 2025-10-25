Disponibile la demo di Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2

Vi incuriosisce l'idea di provare Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2, ma non siete sicuri che sia il titolo giusto per voi? Oppure avete qualche dubbio sulle prestazioni del gioco sulla nuova console di casa Nintendo? Da oggi potete togliervi ogni curiosità grazie alla demo gratuita disponibile sull'eShop.

La versione di prova può essere scaricata direttamente dalla console oppure tramite la pagina web dedicata, a questo indirizzo. Secondo quanto comunicato da Ubisoft, la demo consente di giocare le prime tre ore di Outlaws per avere un "assaggio della vita ad alto rischio e alto guadagno di una furfante". Durante questa esperienza su Tatooine, sarà possibile reclutare un mercenario attraversando le dune a bordo dello speeder, affrontare il temibile Cartello degli Hutt, accettare incarichi nella celebre Mos Eisley, tentare la fortuna con il gioco d'azzardo Kessel Sabacc, esplorare le zone desertiche alla ricerca di segreti e panorami mozzafiato, e infine decollare nello spazio per cimentarsi in combattimenti tra astronavi.