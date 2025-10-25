Satya Nadella ha ricevuto 96,5 milioni di dollari da Microsoft, nell'anno in cui ha licenziato 15.000 persone

Al termine dei dodici mesi, e considerando le varie fluttuazioni del mercato, il dato effettivo è stato pari a poco meno del 15% , dunque l'obiettivo è stato raggiunto e i dirigenti, Nadella in primis, hanno ricevuto un importante bonus.

Il traguardo che Xbox è riuscita a superare nell'anno fiscale che si è concluso il 30 giugno riguarda la crescita annuale, che avrebbe dovuto essere superiore al 14% per quanto riguarda i ricavi legati ai contenuti e ai servizi Xbox.

Stando ai rapporti pubblicati da Microsoft, la divisione Xbox ha superato gli obiettivi di crescita per la prima volta dal 2020 e ciò ha determinato un premio retributivo per il CEO Satya Nadella e per gli altri dirigenti di alto livello.

La questione degli obiettivi

A poche ore dal clamoroso annuncio di Halo: Campaign Evolved, che segnerà il debutto della serie su PlayStation, le strategie multipiattaforma di Xbox appaiono ormai assolutamente consolidate e sembra stiano producendo effettivamente dei risultati importanti sul piano degli incassi.

Per quanto concerne la questione degli obiettivi, la divisione gaming di Microsoft non è riuscita a raggiungerli nel 2021 e nel 2022, quando il requisito riguardava l'aumento degli abbonati a Game Pass; e non ci è riuscita nel 2023 e 2024, quando la questione erano i ricavi da contenuti e servizi Xbox.

C'è infine un dettaglio curioso: il dato dei ricavi da contenuti e servizi Xbox non fa più alcun riferimento ai giochi su supporto fisico, considerando soltanto gli incassi derivanti da giochi first e third party, DLC, abbonamenti, pubblicità, cloud e royalties.