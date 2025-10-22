Satya Nadella ha ricevuto 96,5 milioni di dollari da Microsoft, nell'anno in cui ha licenziato 15.000 persone

Comunque sia, quello che conta sono i profitti e vista l'ottima annata, il CEO Satya Nadella è stato premiato con una retribuzione di ben 96,5 milioni di dollari, che segna un aumento del 22% rispetto ai 79 milioni di dollari dell'anno precedente.

L'ultimo anno fiscale è stato davvero complicato per Microsoft che ha fatto registrare degli ottimi risultati finanziari, ma anche più di 15.000 licenziamenti complessivi e tante polemiche per aver venduto le sue tecnologie IA al governo israeliano, che le ha utilizzate nel genocidio di Gaza, con lo stop arrivato solo dopo l'emersione della notizia e l'inizio di un boicottaggio a livello internazionale.

Risultati grandiosi

Gran parte della retribuzione deriva dalle azioni dell'azienda (circa 84 milioni di dollari), mentre 9,5 milioni sono incentivi. Il resto è lo stipendio base di Nadella, pari a 2,5 milioni di dollari, esclusi bonus e premi.

Un Satya Nadella evidentemente soddisfatto

Gli ottimi risultati della compagnia derivano in buona parte dal boom dell'intelligenza artificiale, settore in cui Microsoft ha investito massicciamente con hardware, software, data center e partnership strategiche. A luglio 2025, l'azienda è diventata la seconda società al mondo a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari, subito dietro a NVIDIA.

Nonostante il valore sia poi sceso sotto quella soglia, il 2025 è stato comunque un anno eccezionale per i ricavi di Microsoft, che hanno raggiunto quota 281,7 miliardi di dollari (+15% rispetto all'anno precedente). In particolare, Azure ha fatto segnare un aumento del 34%, superando per la prima volta i 75 miliardi di dollari di fatturato, grazie all'elevata domanda di potenza di calcolo per l'IA.

Il documento ufficiale relativo ai compensi di Nadella, elenca proprio i risultati legati all'intelligenza artificiale, con il rafforzamento del ruolo di Microsoft nell'infrastruttura IA globale, con oltre 2 gigawatt di nuova capacità e più di 400 strutture in 70 regioni, il progresso verso il computer quantistico su scala industriale grazie al chip Majorana-1, il primo basato su un nucleo topologico e la crescita dei ricavi del 15% su base annua.

C'è anche soddisfazione per la diffusione di Copilot, che ha superato i 100 milioni di utenti attivi mensili, e per il lancio di Azure AI Foundry, che aiuta oltre 70.000 clienti (incluso l'80% delle aziende Fortune 500) a progettare e gestire applicazioni di IA su larga scala.

Nadella è stato quindi stato elogiato per aver "posizionato Microsoft come leader indiscusso dell'intelligenza artificiale in questa svolta generazionale, garantendo crescita a lungo termine attraverso innovazione, sicurezza e qualità."