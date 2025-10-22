Mouse Logitech G402 in promozione su Amazon: sconto in formato XL

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione monstre sul mouse da gaming (e non solo) targato Logitech: si tratta del G402 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 56% per un costo totale e finale d'acquisto di 34,99€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il Logitech G402 è un mouse da gaming cablato progettato per offrire prestazioni estreme e una precisione assoluta. Grazie al Fusion Engine, il dispositivo raggiunge un'incredibile velocità di tracciamento fino a 500 IPS, garantendo movimenti fluidi e reattivi anche nelle sessioni di gioco più intense.
Ulteriori dettagli tecnici
Con i suoi otto pulsanti programmabili, il G402 permette di personalizzare ogni comando in base al proprio stile di gioco. Tutte le impostazioni possono essere salvate direttamente nella memoria interna del mouse, per avere sempre il proprio profilo di gioco a portata di mano.
Il sistema di valori DPI istantanei consente di passare rapidamente tra quattro livelli di sensibilità, dai 250 DPI per una mira millimetrica fino ai 4.000 DPI per manovre ultrarapide. La frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo assicura una risposta immediata, trasmettendo ogni movimento al gioco senza ritardi. Il Logitech G402 combina materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito.