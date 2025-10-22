La Stagione 1 di Battlefield 6 verrà presentata oggi con un trailer che potremo vedere alle 17.00, ora italiana, e che mostrerà finalmente i contenuti che attendono i numerosissimi giocatori del nuovo capitolo della serie sviluppata da Battlefield Studios e prodotta da Electronic Arts.

Intitolata Rogue Ops, la prima stagione sarà disponibile a partire dal 28 ottobre e segnerà l'inizio di un ciclo di aggiornamenti strutturato in tre fasi: ognuna di esse introdurrà nuovi contenuti con un ritmo quasi mensile, puntando in tal modo a mantenere vivo l'interesse degli utenti.

A caratterizzare la prima fase sarà la nuova mappa Blackwell Fields, che potremo vedere nel trailer di oggi ma che alcuni giocatori hanno già avuto modo di provare durante i test dei Battlefield Labs.

Si tratta di un'ambientazione su larga scala che ci conduce all'interno di una base aerea della California, circondata da ampie zone avvolte dalle fiamme che conferiscono allo scenario una resa visiva tanto spettacolare quanto drammatica.