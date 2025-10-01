1

Battlefield 6 svela le mappe, modalità e contenuti gratis della Stagione 1

In attesa del debutto nei negozi di Battlefield 6 è stata svelata la roadmap ufficiale di contenuti in arrivo durante la Stagione 1, che includono mappe, modalità e armi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/10/2025
Una scena di guerra in Battlefield 6
Con il debutto di Battlefield 6 previsto per la prossima settimana, EA e i Battlefield Studios hanno presentato la roadmap dei contenuti post-lancio della Stagione 1, suddivisa in tre fasi distinte.

Le prime novità arriveranno il 28 ottobre con l'evento "Operazione Canaglia", che introdurrà la mappa Blackwell Fields, la modalità 4v4 a obiettivi Punto d'Impatto, e il veicolo Traverser Mark 2. A questi si aggiungeranno nuove armi: la carabina SOR-300SC, la pistola GGH-22 e il fucile da cecchino Mini Scout.

Le novità di novembre e dicembre

Il 18 novembre sarà la volta della "Resistenza Californiana", che porterà con sé la mappa Eastwood, la modalità 8v8 Sabotaggio, e la nuova funzione Prelievi Battaglia, che introduce armi potenti con munizioni limitate in specifiche mappe.

Il 9 dicembre si chiuderà la stagione con l'"Offensiva Invernale", un evento a tempo limitato che includerà la mappa speciale Congelamento - Empire State, la Piccozza da Ghiaccio e il modificatore ambientale Congelamento, attivabile in condizioni climatiche specifiche.

La roadmap di Battlefield 6
La roadmap di Battlefield 6

Naturalmente, questo è solo l'inizio: ulteriori contenuti gratuiti sono previsti nel corso del 2026 con la Stagione 2 e le successive. Battlefield 6 sarà disponibile dal 10 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC.

