Battlefield 6 svela le mappe, modalità e contenuti gratis della Stagione 1

Le prime novità arriveranno il 28 ottobre con l'evento "Operazione Canaglia" , che introdurrà la mappa Blackwell Fields , la modalità 4v4 a obiettivi Punto d'Impatto, e il veicolo Traverser Mark 2. A questi si aggiungeranno nuove armi: la carabina SOR-300SC, la pistola GGH-22 e il fucile da cecchino Mini Scout.

Con il debutto di Battlefield 6 previsto per la prossima settimana, EA e i Battlefield Studios hanno presentato la roadmap dei contenuti post-lancio della Stagione 1 , suddivisa in tre fasi distinte.

Le novità di novembre e dicembre

Il 18 novembre sarà la volta della "Resistenza Californiana", che porterà con sé la mappa Eastwood, la modalità 8v8 Sabotaggio, e la nuova funzione Prelievi Battaglia, che introduce armi potenti con munizioni limitate in specifiche mappe.

Il 9 dicembre si chiuderà la stagione con l'"Offensiva Invernale", un evento a tempo limitato che includerà la mappa speciale Congelamento - Empire State, la Piccozza da Ghiaccio e il modificatore ambientale Congelamento, attivabile in condizioni climatiche specifiche.

La roadmap di Battlefield 6

Naturalmente, questo è solo l'inizio: ulteriori contenuti gratuiti sono previsti nel corso del 2026 con la Stagione 2 e le successive. Battlefield 6 sarà disponibile dal 10 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC.