Ghost of Yotei ha sfiorato il perfect score nei voti di Famitsu: l'esclusiva PlayStation sviluppata da Sucker Punch è evidentemente stata apprezzata dai redattori della rivista giapponese, che le hanno assegnato tre 10 e un 9, per un totale di 39/40.
- A Wild Last Boss Appeared! Black-Winged Survivor (PS5, PS4, Switch) - 8/7/8/7 [30/40]
- Borderlands 4 (PS5, Xbox Series) - 9/8/8/8 [33/40]
- Ghost of Yotei (PS5) - 9/10/10/10 [39/40]
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/9/8/8 [33/40]
Si tratta di una valutazione che abbraccia i pareri più entusiastici espressi nei confronti del gioco dalla stampa internazionale, quasi tutti convintamente positivi ma con qualche eccezione più critica nei confronti di questo sequel spirituale.
In generale, la sensazione riguardo Ghost of Yotei è che si tratti di una produzione eccellente ma forse meno coraggiosa di quanto ci si aspettasse per quanto concerne le effettive novità e il design delle missioni secondarie.
Le altre recensioni
Oltre alla recensione di Ghost of Yotei, sul numero 1917 di Famitsu hanno trovato posto anche quelle dedicate a Borderlands 4 e Sonic Racing: CrossWorlds, e in entrambi i casi è stata espressa una valutazione molto positiva.
Nella fattispecie, il nuovo capitolo della serie looter shooter di Gearbox Software ha portato a casa un 9 e tre 8, per un totale di 33/40: si tratta dello stesso identico punteggio raggiunto da Sonic Racing: CrossWorlds, anch'esso accolto dalla rivista giapponese con un 9 e tre 8.