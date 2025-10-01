In generale, la sensazione riguardo Ghost of Yotei è che si tratti di una produzione eccellente ma forse meno coraggiosa di quanto ci si aspettasse per quanto concerne le effettive novità e il design delle missioni secondarie.

Ghost of Yotei ha sfiorato il perfect score nei voti di Famitsu : l'esclusiva PlayStation sviluppata da Sucker Punch è evidentemente stata apprezzata dai redattori della rivista giapponese, che le hanno assegnato tre 10 e un 9, per un totale di 39/40.

Le altre recensioni

Oltre alla recensione di Ghost of Yotei, sul numero 1917 di Famitsu hanno trovato posto anche quelle dedicate a Borderlands 4 e Sonic Racing: CrossWorlds, e in entrambi i casi è stata espressa una valutazione molto positiva.

Nella fattispecie, il nuovo capitolo della serie looter shooter di Gearbox Software ha portato a casa un 9 e tre 8, per un totale di 33/40: si tratta dello stesso identico punteggio raggiunto da Sonic Racing: CrossWorlds, anch'esso accolto dalla rivista giapponese con un 9 e tre 8.