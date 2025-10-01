Il sistema operativo di PS5 ha ricevuto l'aggiornamento 25.06-12.02.00

Il download pesa 1,317 GB e si tratta di un update minore, mirato principalmente a migliorare la stabilità generale e la sicurezza del firmware , senza introdurre nuove funzionalità né apportare modifiche sostanziali all'esperienza d'uso delle due console.

Nelle scorse ore, Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il sistema operativo di PS5 e PS5 Pro , identificato come versione 25.06-12.02.00 .

Nessuna novità di rilievo

Lo confermano anche le scarne note ufficiali che accompagnano l'update, le quali si limitano a menzionare "correzioni di sicurezza applicate al software di sistema", senza fornire ulteriori dettagli tecnici o contestuali. In sintesi, si tratta del classico aggiornamento di routine, probabilmente pensato per rendere la console meno vulnerabile a potenziali exploit o tentativi di manomissione.

Va ricordato che questo update arriva a poche settimane dal precedente, la versione 25.06-12.00.00, che invece aveva introdotto alcune novità interessanti, specialmente per i controller DualSense e DualSense Edge. In particolare, sono state aggiunte due nuove funzionalità: la possibilità di associarli simultaneamente a più dispositivi e una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria, migliorando così la versatilità e l'autonomia dei pad di PS5.