Il sistema operativo di PS5 ha ricevuto l'aggiornamento 25.06-12.02.00

Nelle scorse ore, Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il sistema operativo di PS5 e PS5 Pro, identificato come versione 25.06-12.02.00.
Il download pesa 1,317 GB e si tratta di un update minore, mirato principalmente a migliorare la stabilità generale e la sicurezza del firmware, senza introdurre nuove funzionalità né apportare modifiche sostanziali all'esperienza d'uso delle due console.
Nessuna novità di rilievo
Lo confermano anche le scarne note ufficiali che accompagnano l'update, le quali si limitano a menzionare "correzioni di sicurezza applicate al software di sistema", senza fornire ulteriori dettagli tecnici o contestuali. In sintesi, si tratta del classico aggiornamento di routine, probabilmente pensato per rendere la console meno vulnerabile a potenziali exploit o tentativi di manomissione.
Va ricordato che questo update arriva a poche settimane dal precedente, la versione 25.06-12.00.00, che invece aveva introdotto alcune novità interessanti, specialmente per i controller DualSense e DualSense Edge. In particolare, sono state aggiunte due nuove funzionalità: la possibilità di associarli simultaneamente a più dispositivi e una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria, migliorando così la versatilità e l'autonomia dei pad di PS5.