0

L'aggiornamento di sistema 25.06 di PlayStation 5 è disponibile, migliora il DualSense

Sony ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 25.06-12.00.00 di PlayStation 5, che migliora le funzionalità del DualSense.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/09/2025
Una foto di PS5

Come annunciato, oggi 17 settembre Sony ha pubblicato l'aggiornamento 25.06-12.00.00 del software di sistema di PlayStation 5, che introduce due nuove funzioni, entrambe richiestissime dagli utenti: l'associazione simultanea del DualSense a più dispositivi e una modalità Risparmio Energetico. A questo punto, non vi resta che accendere la vostra console e lasciarle scaricare l'aggiornamento, se volete usufruire di tutte le novità. Se non è ancora disponibile, non vi resta che aspettare. Sony lo sta distribuendo gradualmente, come sempre, per non sovraccaricare i server.

Come fare

Vediamo quali sono i passaggi da compiere per associare il DualSense a più dispositivi e per attivare il Risparmio Energetico.

Ghost of Yotei supporta il risparmio energetico
Ghost of Yotei supporta il risparmio energetico

Iniziamo dal secondo. Per attivare il risparmio energetico, seguite questi passi:

  1. Vai su Impostazioni > Sistema
  2. Seleziona Risparmio Energetico > Risparmio Energetico per i Giochi
  3. Attiva Usa Risparmio Energetico e scegli a quali giochi applicare questa modalità

I giochi supportati finora (in cui appare un'icona collegata, quando la funzionalità è attiva) sono:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Demon's Souls
  • Ghost of Yotei
PlayStation fissa la data dei preordini dei bundle e gli accessori PS5 di Ghost of Yotei in edizione limitata PlayStation fissa la data dei preordini dei bundle e gli accessori PS5 di Ghost of Yotei in edizione limitata

Per quanto riguarda l'associazione del DualSense a più dispositivi, seguite i seguenti passaggi, assicurandovi prima che il controller non sia collegato tramite cavo USB alla console.

  • Assicuratevi che la barra luminosa e l'indicatore del giocatore sul controller siano spenti. Se sono accesi, tenete premuto il pulsante PS finché non si spengono.
  • Tenete premuto uno dei pulsanti di azione (triangolo, cerchio, croce o quadrato) e il pulsante PS per oltre 5 secondi. La barra luminosa e l'indicatore del giocatore lampeggeranno due volte.
  • Attivate il Bluetooth sul dispositivo e seleziona l'opzione per aggiungere dispositivi Bluetooth, facendogli rilevare i dispositivi nelle vicinanze.
  • Selezionate il controller.
  • Per passare tra i dispositivi associati, premete il pulsante PS sul controller e poi premi il pulsante di azione corrispondente al dispositivo associato. Per assegnare i pulsanti, fate quanto segue:
  • Accendete il dispositivo a cui volete connettervi.
  • Tenete premuto uno dei pulsanti di azione e il pulsante PS per circa 3 secondi. Quando la barra luminosa e l'indicatore del giocatore lampeggiano, lasciate entrambi i pulsanti. La barra luminosa si accende e le luci dell'indicatore del giocatore lampeggiano secondo il numero dello slot.

Oltre a ciò, il nuovo firmware migliora i messaggi e la facilità d'uso di alcune schermate e rende più stabile il sistema.

