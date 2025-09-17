L'aggiornamento di sistema 25.06 di PlayStation 5 è disponibile, migliora il DualSense

Come annunciato, oggi 17 settembre Sony ha pubblicato l'aggiornamento 25.06-12.00.00 del software di sistema di PlayStation 5, che introduce due nuove funzioni, entrambe richiestissime dagli utenti: l'associazione simultanea del DualSense a più dispositivi e una modalità Risparmio Energetico. A questo punto, non vi resta che accendere la vostra console e lasciarle scaricare l'aggiornamento, se volete usufruire di tutte le novità. Se non è ancora disponibile, non vi resta che aspettare. Sony lo sta distribuendo gradualmente, come sempre, per non sovraccaricare i server.