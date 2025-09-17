Il software di sistema di PS4 è stato aggiornato alla versione 13.00, ma non aspettatevi granché

Oltre al corposo aggiornamento di sistema di PlayStation 5 , Sony ha distribuito anche un aggiornamento di sistema per la più vecchia PlayStation 4 , console comunque ancora molto usata da chi la possiede. Si tratta del firmware 13.00 che, come potete immaginare, è mirato soprattutto a migliorare la stabilità della console, quindi a risolvere qualche bug, di cui però non viene fatta menzione nella nota di rilascio.

Tutto è più stabile

Normale che a questo punto del ciclo vitale di PlayStation 4 gli aggiornamenti di sistema non aggiungano funzionalità. Nella nota di rilascio ufficiale leggiamo comunque che sono stati migliorati i messaggi e la facilità d'uso di alcune schermate.

Ora PS4 e PS4 Pro sono più stabili

Si tratta delle stesse note dell'aggiornamento 12.50, il precedente, quindi non aspettatevi di notare grosse differenze avviando la console. Probabilmente ci sono delle piccole ottimizzazioni, di cui vi accorgerete se utilizzate intensivamente la funzionalità dei messaggi.

Comunque sia, è lodevole che Sony continui ad aggiornare il sistema della sua vecchia console, prolungandone la vita e il supporto. Immaginiamo che in futuro ci saranno altri aggiornamenti, tutti volti a migliorare la stabilità e la sicurezza.

Detto questo, per scaricare l'aggiornamento non vi resta che avviare PS4 e far partire il download automatico. Se non trovate l'aggiornamento 13.00 disponibile da subito, aspettate qualche ora, perché la distribuzione nei vari territori potrebbe essere graduale.