Dragon Quest VII: Reimagined, perché Square Enix ha deciso di re-immaginare questo capitolo?

Durante l'ultimo Nintendo Direct, l'annuncio di Dragon Quest VII Reimagined ha preso in contropiede tantissimi fan della serie (Square) Enix. Innanzitutto perché Dragon Quest XII sembra proprio essere sparito nel nulla: svelato quasi cinque anni fa, non si è ancora visto niente oltre al logo. E soprattutto, Dragon Quest VII ha già avuto un remake nel 2013 per Nintendo 3DS e sistemi mobile che riproponeva in 3D e con funzionalità e aggiustamenti nuovi di zecca il titolo del 2000 per PlayStation. E allora la domanda inevitabile è: c'era bisogno di reimmaginarlo? La risposta non è semplice come sembra, ma per capire questo scenario dobbiamo fare un passo indietro, cercare di capire cos'era Dragon Quest VII e cosa cambierà in questa versione di cui non sappiamo ancora moltissimo, anche se quel poco che è trapelato è decisamente incoraggiante e promettente.

Cos'era Dragon Quest VII? Chiunque abbia giocato il Dragon Quest VII originale, quello PlayStation, potrebbe dirvi a riguardo almeno due cose. Primo, aveva una delle introduzioni più inutilmente lunghe e noiose nella storia dei GDR nipponici. Secondo, era un gioco lungo, troppo lungo, esageratamente lungo. Chiunque lo abbia giocato, ma anche completato, però, probabilmente aggiungerà una terza affermazione: Dragon Quest VII è stato uno dei migliori videogiochi della sua vita. È praticamente inevitabile. C'è un motivo se molti lo considerano il One Piece dei JRPG, anzi più di un motivo, e spesso e volentieri è citato dai grandi mangaka come una delle opere che maggiormente hanno influenzato le loro storie a fumetti. Dragon Quest VII è la storia di un giovanissimo pescatore che vive su un'isola solitaria, apparentemente l'unica in un oceano sconfinato. Il protagonista bighellona spesso col principe Kiefer, suo amico d'infanzia, e la grintosa Maribel, figlia del sindaco del paese: durante una di queste scorribande, i nostri scoprono un modo per viaggiare nel passato, in un'epoca in cui l'oceano era tappezzato di isole misteriosamente scomparse negli anni a seguire. Diventa così il loro obiettivo ripristinare le isole nel presente, risolvendo i loro problemi insieme a vari pittoreschi personaggi che si uniranno alla comitiva, tra cui un bambino lupo, una ballerina e un anziano paladino. Come tanti altri Dragon Quest, anche il settimo ha una storia composta da "vignette", sottotrame autoconclusive che si svolgono nelle varie isole e vanno ad arricchire un grande mosaico che si sviluppa a sua volta in un arco narrativo principale più ampio: naturalmente dietro la sparizione delle isole c'è una forza del male che i nostri eroi dovranno scovare e sconfiggere. Tantissime isole, ciascuna con la propria storia, e una "ciurma" di eroi che passa da una all'altra risolvendo problemi e sconfiggendo i cattivi di turno: già questo ricorda l'opera a fumetti di Eiichiro Oda, con cui condivide una strategica alternanza di momenti buffi e altri molto più drammatici. Poi c'è la caratterizzazione sopraffina dei personaggi, assurdi, ma memorabili, che però abbisogna di un certo impegno da parte del giocatore. È solo dopo molte, tante ore che Dragon Quest VII si rivela davvero per ciò che è. Gli scenari sono stati completamente ridisegnati sotto forma di diorami Dragon Quest VII, però, è anche un GDR nipponico di vecchissima scuola, limitato sotto molti aspetti e tutt'altro che adatto ai tempi moderni. Questo spiega il primo remake, sviluppato da ArtePiazza per Nintendo 3DS e sistemi mobile: dato che la versione originale per PlayStation era stata distribuita solo in Giappone e negli Stati Uniti, per molti giocatori occidentali ed europei Frammenti di un Mondo Dimenticato è stato il primo contatto con un titolo profondamente trasformato non solo nell'estetica, ma anche nel gameplay: il solo fatto che l'introduzione fosse stata accorciata enormemente dimostra che Square Enix ha capito che la serie più amata dai videogiocatori giapponesi è tutt'altro che sacra o infallibile. Per un motivo o per l'altro, insomma, Dragon Quest VII è rimasto finora precluso a un pubblico vasto come può essere quello multipiattaforma che ha premiato l'eccellente Dragon Quest XI, ma con un remake all'attivo e molti altri titoli della serie probabilmente più amati - come il quinto capitolo, che ha addirittura ispirato un bel lungometraggio in computer grafica, o l'ottavo che ha insindacabilmente conquistato il pubblico in tutto il mondo - è curioso che Square Enix, alle prese con la seconda HD-2D Remaster in uscita a brevissimo, abbia scelto di "reimmaginare" proprio quello. E allo stesso tempo ha perfettamente senso: Dragon Quest VII è il miglior Dragon Quest che non conosce quasi nessuno.