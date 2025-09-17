WhatsApp, i promemoria per i messaggi finalmente disponibili su iOS per iPhone

L'aggiornamento, ancora in fase di distribuzione progressiva, offre un nuovo comando accessibile dal menu delle azioni sui messaggi. Da qui si può selezionare un promemoria, scegliendo tra intervalli predefiniti come due ore, otto ore o un giorno. Per chi necessita di maggiore precisione, è disponibile anche un'opzione personalizzabile che consente di stabilire data e ora esatte in cui ricevere la notifica.

L'ultima versione di WhatsApp per iOS, identificata come 25.25.74 e già disponibile su App Store, introduce un cambiamento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per la gestione delle conversazioni quotidiane. Si tratta della possibilità di impostare promemoria direttamente sui messaggi ricevuti o inviati , una funzione che integra nel flusso della chat strumenti finora affidati ad applicazioni esterne.

Come funzionano i promemoria per i messaggi WhatsApp

Quando un promemoria viene attivato, WhatsApp segnala l'azione con una piccola icona a forma di campanella accanto al messaggio interessato. All'orario stabilito, l'app invia una notifica che mostra il testo del messaggio, eventuali anteprime di contenuti multimediali e il riferimento alla chat di origine. L'intero processo avviene in locale sul dispositivo: né i partecipanti alla conversazione né WhatsApp hanno accesso ai dati relativi al promemoria, a garanzia della riservatezza.

I promemoria di WhatsApp su iOS (fonte: wabetainfo)

L'introduzione dei promemoria, già anticipata sull'app beta di WhatsApp, mira a ridurre il rischio di dimenticare informazioni rilevanti in chat particolarmente attive, come quelle di gruppo, dove la quantità di messaggi può rendere complesso tenere traccia di tutto. Grazie all'icona visibile nella conversazione, diventa immediato individuare i messaggi contrassegnati, senza dover ricorrere a soluzioni alternative o rischiare di perdere dettagli importanti. Una volta che la notifica viene recapitata, il promemoria si cancella automaticamente, mantenendo la schermata ordinata e priva di elementi superflui.

Fino a oggi, chi voleva tenere sotto controllo un'informazione emersa in chat era spesso costretto a servirsi di app terze per i promemoria, oppure a trascrivere manualmente i dettagli su agende digitali o strumenti di produttività. Con questa novità, invece, la gestione avviene senza uscire dall'app, rendendo il passaggio più immediato e coerente con il contesto della conversazione. In questo modo WhatsApp integra in maniera più completa funzioni legate all'organizzazione personale, ampliando gli strumenti a disposizione senza modificare l'esperienza di base.

La distribuzione della funzione non è immediata per tutti gli utenti: al momento è accessibile solo a una parte del pubblico iOS, ma sarà progressivamente disponibile a un numero crescente di persone nelle prossime settimane.