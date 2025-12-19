Il mondo di Dragon Quest 7 Reimagined è stato presentato con un trailer

Square Enix ha pubblicato il primo "diario dell'avventura" di Dragon Quest 7 Reimagined, ovverosia un trailer che presenta il mondo in cui è ambientato l'ambizioso e atteso remake, in arrivo il prossimo 5 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

Il video si apre sull'isola di Estard, l'unica terra che il protagonista e i suoi amici abbiano mai conosciuto: un regno pacifico e apparentemente isolato, che però nasconde tanti segreti. Esiste qualcosa al di là di questa terra? Dopo una visita al Santuario dei Misteri, i personaggi di Dragon Quest 7 Reimagined lo scopriranno di certo.

Alcuni strani e antichi frammenti magici li proiettano infatti nel passato, dove scoprono una realtà molto diversa da quella in cui vivono: intere terre sono state sigillate da una forza malvagia, sprofondate nell'oscurità e nella sofferenza. Attraverso ogni tavoletta ricomposta, i giocatori rivivono il destino di questi territori, nel tentativo di restaurare ciò che è andato perduto.

Il trailer mette in evidenza alcuni dei luoghi più iconici del gioco, rivisitati con una cura straordinaria: Froisha, ad esempio, è nuovamente alle prese con le armate di automi che hanno preso possesso del Castello di Faraday, mentre la cittadina di Hardley Paul è avvolta da melodie inquietanti che fanno svanire i suoi abitanti durante la notte.