Il trailer di lancio di Dragon Quest 7 Reimagined ha il profumo dell'avventura

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Quest 7 Reimagined, l'atteso remake del grande classico appartenente al genere jRPG che è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

Nei panni di un giovane eroe, ci troveremo a intraprendere un epico viaggio in compagnia dei nostri amici d'infanzia dopo aver scoperto che una forza oscura sta sigillando interi territori nel passato. Per contrastare questa minaccia e rimettere le cose a posto dovremo recuperare dei frammenti e riaprire le rotte temporali.

La nostra missione assumerà ben presto le proporzioni di una vera e propria sfida per salvare il mondo, resa ancora più coinvolgente da una trama affascinante, snellita di alcuni elementi meno convincenti, e dall'iconico character design del compianto Akira Toriyama.

Il risultato è un racconto più compatto ma non meno ricco, vista l'introduzione di contenuti inediti pensati per caratterizzare meglio i tanti personaggi che avremo modo di incontrare nel corso della campagna di Dragon Quest 7 Reimagined.