Il trailer di lancio di Dragon Quest 7 Reimagined ha il profumo dell'avventura

Square Enix ha pubblicato un coinvolgente e coloratissimo trailer di lancio per Dragon Quest 7 Reimagined, disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/02/2026
Due dei personaggi di Dragon Quest 7 Reimagined
Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Quest 7 Reimagined, l'atteso remake del grande classico appartenente al genere jRPG che è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

Nei panni di un giovane eroe, ci troveremo a intraprendere un epico viaggio in compagnia dei nostri amici d'infanzia dopo aver scoperto che una forza oscura sta sigillando interi territori nel passato. Per contrastare questa minaccia e rimettere le cose a posto dovremo recuperare dei frammenti e riaprire le rotte temporali.

La nostra missione assumerà ben presto le proporzioni di una vera e propria sfida per salvare il mondo, resa ancora più coinvolgente da una trama affascinante, snellita di alcuni elementi meno convincenti, e dall'iconico character design del compianto Akira Toriyama.

Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale ed è una buona notizia Dragon Quest 7 Reimagined elimina dei contenuti dell'originale ed è una buona notizia

Il risultato è un racconto più compatto ma non meno ricco, vista l'introduzione di contenuti inediti pensati per caratterizzare meglio i tanti personaggi che avremo modo di incontrare nel corso della campagna di Dragon Quest 7 Reimagined.

Non solo una nuova grafica

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Dragon Quest VII Reimagined, gli sviluppatori di Square Enix non si sono limitati a ridisegnare la grafica dell'opera originale, bensì hanno aggiunto nuovi elementi alla struttura fra storie extra e simpatici minigiochi.

Il sistema di combattimento, inoltre, è stato reso più dinamico e spettacolare, forte di novità come il sistema di vocazioni rivisitato, che consente di utilizzare due classi contemporaneamente grazie alla meccanica Moonlighting e non solo.

