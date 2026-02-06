Il trailer di lancio di Dragon Quest 7 Reimagined ha il profumo dell'avventura

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Quest 7 Reimagined, l'atteso remake del grande classico appartenente al genere jRPG che è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.
Nei panni di un giovane eroe, ci troveremo a intraprendere un epico viaggio in compagnia dei nostri amici d'infanzia dopo aver scoperto che una forza oscura sta sigillando interi territori nel passato. Per contrastare questa minaccia e rimettere le cose a posto dovremo recuperare dei frammenti e riaprire le rotte temporali.
La nostra missione assumerà ben presto le proporzioni di una vera e propria sfida per salvare il mondo, resa ancora più coinvolgente da una trama affascinante, snellita di alcuni elementi meno convincenti, e dall'iconico character design del compianto Akira Toriyama.
Il risultato è un racconto più compatto ma non meno ricco, vista l'introduzione di contenuti inediti pensati per caratterizzare meglio i tanti personaggi che avremo modo di incontrare nel corso della campagna di Dragon Quest 7 Reimagined.
Non solo una nuova grafica
Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Dragon Quest VII Reimagined, gli sviluppatori di Square Enix non si sono limitati a ridisegnare la grafica dell'opera originale, bensì hanno aggiunto nuovi elementi alla struttura fra storie extra e simpatici minigiochi.
Il sistema di combattimento, inoltre, è stato reso più dinamico e spettacolare, forte di novità come il sistema di vocazioni rivisitato, che consente di utilizzare due classi contemporaneamente grazie alla meccanica Moonlighting e non solo.