I primi voti di Mewgenics sono davvero stellari, con diversi punteggi pieni

Stanno uscendo le prime recensioni di Mewgenics e a quanto pare McMillen e i suoi hanno fatto di nuovo centro, visto che sta ricevendo dei voti stellari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/02/2026
Una delle creature di Mewgenics
Si è fatto aspettare davvero per tanti anni, ma finalmente Mewgenics è in dirittura d'arrivo e, stando alle prime recensioni, è davvero un capolavoro. Di solito questa parola è molto abusata dalla gente del settore, ma in questo caso come descrivere un gioco che sta ricevendo tanti 9 e 10 nelle prime recensioni?

Tanti ottimi voti

In effetti, con il suo 90, attualmente Mewgenics risulta essere il videogioco con la media voto più alta dell'anno su Opencritic. Il voto più frequente è il 9, ma ci sono anche quattro punteggi pieni.

Non ci sono voti negativi, in realtà, se non vogliamo considerare tale il pur dignitosissimo 7,9 di RPG Fan.

Mewgenics la recensione del roguelike definitivo Mewgenics la recensione del roguelike definitivo

In generale, alla critica è piaciuta la ricchezza di varietà e di interazioni offerta dal gameplay, nonché la direzione artistica. I difetti segnalati sono la durata delle incursioni, che possono andare avanti per una cinquantina di minuti, e proprio la già citata direzione artistica, che a qualcuno non è proprio piaciuta.

Ma ora bando alle ciance e vediamo i voti:

  • TechRaptor - 10 / 10
  • KonsoliFIN - 5 / 5
  • GameFM - 10 / 10
  • Loot Level Chill - 10 / 10
  • PC Gamer - 92 / 100
  • IGN - 9 / 10
  • GamesRadar+ - 4.5 / 5
  • GameSpot - 9 / 10
  • CGMagazine - 9 / 10
  • Gameliner - 4.5 / 5
  • VDGMS - 9 / 10
  • GAMES.CH - 90%
  • The Punished Backlog - 8.8 / 10
  • PCGamesN - 8 / 10
  • RPG Fan - 79 / 100

Per il resto, vi ricordiamo che Mewgenics sarà disponibile a partire dal 10 febbraio per PC.

