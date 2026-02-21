Mewgenics ha già un primo DLC in sviluppo, ma dev'essere calibrato con cura

Come abbiamo visto anche nella nostra recensione di Mewgenics , il bizzarro titolo del duo di sviluppatori è risultato essere un roguelike praticamente perfetto, con una struttura ben progettata e in grado di funzionare a dovere attraverso un complesso equilibrio di elementi.

Edmund McMillen e Tyler Glaiel, i due autori di Mewgenics , il nuovo fenomeno in ambito roguelike, hanno riferito che il gioco ha già un primo DLC in sviluppo ma che questo richiede anche un certo studio per poter essere calibrato con cura.

Tempi molto lunghi

"Edmund ed io abbiamo discusso e pianificato ciò che vogliamo fare per il DLC 1 e devo dire che sono piuttosto entusiasta", ha riferito Glaiel, programmatore di Mewgenics, tramite X.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

D'altra parte, con il gioco che ha già venduto più di un milione di copie, superando le aspettative dei suoi creatori, non dovrebbe stupire il fatto che ci siano già piani per ulteriori sviluppi.

Alla domanda su quando questo potrebbe arrivare, Glaiel ha risposto: "Il DLC 1 dovrebbe essere piccolo, quindi idealmente forse alla fine del prossimo anno. Ma chi lo sa".

Se la tempistica stupisce, bisogna anche considerare che il gioco di base ha richiesto un lavoro lungo praticamente 14 anni, dunque si può comprendere come un'espansione possa necessitare parecchi mesi per essere completata.

Glaiel ha spiegato che probabilmente avrà bisogno "di un paio di mesi per concentrarmi solo sulla correzione dei bug e sul supporto al gioco base, e occuparmi di cose come le sciocchezze contabili, la ricerca di una casa e altre cose, prima di poter davvero iniziare a lavorare su un DLC. Ma almeno la pianificazione inizia ora".

Ha inoltre riferito di avere in mente "almeno due" espansioni di Mewgenics nel corso della sua vita, ma si parla di periodo di tempo alquanto lunghi, come ha dimostrato d'altra parte anche il progetto precedente di McMillen, ovvero The Binding of Isaac.