Mewgenics ha superato i 100.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana

Mewgenics sta continuando a fare numeri eccellenti, nonostante sia ormai disponibile da più di qualche giorno; dal 10 febbraio 2026, per la precisione. Non solo è ancora primo nella classifica globale di Steam tra i titoli premium, ma nel fine settimana ha anche superato i 100.000 giocatori contemporanei. Per la precisione, il picco massimo si è assestato sui 115.428 giocatori, come rilevato dal solito SteamDB, fonte essenziale per avere un quadro dell'andamento dei giochi su Steam.