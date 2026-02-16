Mewgenics ha superato i 100.000 giocatori contemporanei su Steam nel fine settimana

Mewgenics sta continuando a fare numeri eccellenti, nonostante sia ormai disponibile da più di qualche giorno; dal 10 febbraio 2026, per la precisione. Non solo è ancora primo nella classifica globale di Steam tra i titoli premium, ma nel fine settimana ha anche superato i 100.000 giocatori contemporanei. Per la precisione, il picco massimo si è assestato sui 115.428 giocatori, come rilevato dal solito SteamDB, fonte essenziale per avere un quadro dell'andamento dei giochi su Steam.
Ritorno alle masse
Parliamo di un dato importante, in virtù di vendite che saranno inevitabilmente cresciute. Vero è che il gioco aveva raggiunto i suoi obiettivi primari nel giro di poche ore, ma a questo punto possiamo considerarlo un altro colpo andato a segno per McMillen e Galiel, i due autori del gioco, dopo i risultati meno esaltanti di The End Is Nigh e The Legend of Bum-Bo (che comunque dovrebbero aver recuperato i loro costi di sviluppo, pur senza sbancare).
Va anche sottolineata l'accoglienza più che positiva dei videogiocatori: attualmente Mewgenics ha 16.990 recensioni su Steam, il 93% delle quali sono positive.
Insomma, pare essere un grande successo su tutta la linea. A questo punto non resta che aspettare l'arrivo su console, che è già stato confermato, anche se non ci sono ancora date per le varie persone.
Mewgenics è un roguelike tattico a turni pieno di gatti di ogni tipo, che si accoppiano con altri gatti per creare eserciti con cui affrontare le forze del male.