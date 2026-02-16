NVIDIA spiega come eseguire OpenClaw in locale su PC RTX e su DGX Spark

OpenClaw, l'agente IA pensato per eseguire azioni al posto dell'utente, continua a far parlare di sé. OpenAI ha infatti annunciato di aver assunto Peter Steinberger , lo sviluppatore e fondatore del progetto open source, le cui abilità verranno sfruttate per ChatGPT. Intanto, NVIDIA ha condiviso una guida dettagliata che mostra come eseguire OpenClaw in locale su PC RTX.

Un assistente personale sempre attivo

Come anticipato, OpenClaw è cresciuto rapidamente e ha guadagnato popolarità per la sua capacità di funzionare costantemente su PC. L'agente è infatti in grado di attingere ad e-mail, file locali nonché applicazioni personali per aiutare quanto più possibile l'utente. La guida condivisa da NVIDIA (trovate la fonte in calce), si basa su alcuni passaggi chiave, tra cui:

Configurazione di Windows tramite WSL

Impostazione di un LLM locale con LM Studio oppure Ollama

Suggerimenti sui modelli in base alla memoria GPU disponibile (modelli da 4B per GPU da 8-12 GB, fino a gpt-oss-120B su DGX Spark con 128 GB di memoria unificata)

OpenClaw

In questo caso le GPU NVIDIA RTX giocano un ruolo cruciale, in quanto accelerano l'inferenza LLM attraverso Tensor Core, nonché con strumenti ottimizzati per CUDA (ad esempio Ollama o Llama.cpp). Ciò significa poter usufruire di flussi di lavoro estremamente reattivi senza dover inviare dati sensibili al cloud. Una volta configurato OpenClaw, i vantaggi saranno diversi. L'agente è infatti in grado di gestire il calendario, generare report di ricerca combinando risultati web e dati dai file locali, nonché monitorare e aggiornare proattivamente i progetti. La guida è estremamente dettagliata e ricca di informazioni e OpenClaw può essere eseguito gratuitamente su GPU GeForce RTX, NVIDIA RTX e DGX Spark.