ChatGPT, OpenAI testa da oggi le pubblicità: cosa cambia e chi è coinvolto

Ci siamo: OpenAI ha ufficialmente avviato i test delle pubblicità su ChatGPT. Quali utenti sono coinvolti e quali opzioni hanno a disposizione? Ecco tutti i dettagli.

Ci siamo, oggi OpenAI inizia a testare gli annunci pubblicitari su ChatGPT. La sperimentazione è al momento limitata agli Stati Uniti, ma l'arrivo delle pubblicità anche da noi potrebbe essere solo questione di tempo. Saranno coinvolti gli utenti con piani Free e Go, mentre i livelli Plus, Pro, Business ed Enterprise non avranno annunci pubblicitari. Di conseguenza, l'unico modo per non visualizzare annunci sarà aderire ai piani superiori, almeno al piano Plus che costa 23 € al mese. Vediamo meglio tutti i dettagli in base a quanto spiegato da OpenAI.

Come funzionano le pubblicità Secondo quanto riportato da OpenAI, gli annunci saranno etichettati come sponsorizzati e separati visivamente attraverso un banner nella parte inferiore della chat. Durante il test, gli annunci inviati dagli inserzionisti potrebbero essere legati all'argomento della vostra conversazione. "Ad esempio, se stai cercando delle ricette, potresti vedere annunci di kit con ingredienti e ricette o di servizi di consegna della spesa. Se ci sono più inserzionisti, ti mostreremo per primo quello più pertinente con la tua chat", si legge. Le pubblicità su ChatGPT OpenAI specifica che gli inserzionisti non hanno in alcun modo accesso alle chat, alla cronologia o ai dati personali. Stando a quanto dichiarato, ricevono informazioni generali sul comportamento degli annunci, come il numero totale di visualizzazioni o clic. Inoltre, gli utenti minorenni non vedranno annunci (anche con la previsione dell'età, quindi non è necessario dichiarare per forza di avere meno di 18 anni). In ogni caso, gli annunci non influenzano le risposte del chatbot e non vengono mostrati in caso di temi sensibili che riguardano la salute. ChatGPT introduce la stima dell'età: nuove tutele automatiche per gli utenti under 18