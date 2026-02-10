ChatGPT, OpenAI testa da oggi le pubblicità: cosa cambia e chi è coinvolto

Ci siamo, oggi OpenAI inizia a testare gli annunci pubblicitari su ChatGPT. La sperimentazione è al momento limitata agli Stati Uniti, ma l'arrivo delle pubblicità anche da noi potrebbe essere solo questione di tempo. Saranno coinvolti gli utenti con piani Free e Go, mentre i livelli Plus, Pro, Business ed Enterprise non avranno annunci pubblicitari. Di conseguenza, l'unico modo per non visualizzare annunci sarà aderire ai piani superiori, almeno al piano Plus che costa 23 € al mese. Vediamo meglio tutti i dettagli in base a quanto spiegato da OpenAI.
Come funzionano le pubblicità
Secondo quanto riportato da OpenAI, gli annunci saranno etichettati come sponsorizzati e separati visivamente attraverso un banner nella parte inferiore della chat. Durante il test, gli annunci inviati dagli inserzionisti potrebbero essere legati all'argomento della vostra conversazione. "Ad esempio, se stai cercando delle ricette, potresti vedere annunci di kit con ingredienti e ricette o di servizi di consegna della spesa. Se ci sono più inserzionisti, ti mostreremo per primo quello più pertinente con la tua chat", si legge.
OpenAI specifica che gli inserzionisti non hanno in alcun modo accesso alle chat, alla cronologia o ai dati personali. Stando a quanto dichiarato, ricevono informazioni generali sul comportamento degli annunci, come il numero totale di visualizzazioni o clic. Inoltre, gli utenti minorenni non vedranno annunci (anche con la previsione dell'età, quindi non è necessario dichiarare per forza di avere meno di 18 anni). In ogni caso, gli annunci non influenzano le risposte del chatbot e non vengono mostrati in caso di temi sensibili che riguardano la salute.
Quali opzioni ha l’utente?
Come anticipato prima, gli utenti gratuiti che non vorranno più visualizzare gli annunci dovranno necessariamente abbonarsi ai piani Plus, Pro, Business o Enterprise. Al momento è possibile cancellare i dati pubblicitari, gestire la personalizzazione degli annunci o scoprire perché avete visto una pubblicità specifica in base alle conversazioni passate e alle memorie.
"Cosa non cambierà: le risposte di ChatGPT restano indipendenti e imparziali, le conversazioni restano private e le persone mantengono un controllo significativo sulla loro esperienza", scrive OpenAI. La fase di test dovrebbe quindi fornire feedback cruciali all'azienda. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, di recente Anthropic ha provocato OpenAI al Super Bowl proprio per l'introduzione delle pubblicità.