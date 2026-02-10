La mitologia di Arc Raiders è troppo curata per dei contenuti pop in stile Fortnite

In un'intervista concessa alla testata IGN, Söderlund ha spiegato che, mentre giochi come il precedente titolo dello studio, The Finals , o Fortnite possono aggiungere praticamente qualsiasi tipo di cosmetico per i personaggi, Arc Raiders è un caso un po' diverso. La differenza, per lui, risiede nella mitologia e nel mondo di gioco , che ha descritto come "più curati". È proprio questa cura che impedisce ad Arc Raiders di inserire, ad esempio, il Grinch o Sonic the Hedgehog tra le skin, perché ne uscirebbe rovinato.

Nei canoni

"Prima di tutto, vogliamo assicurarci che tutto si inserisca nella finzione narrativa di Arc Raiders e che funzioni bene all'interno del suo universo", ha detto Söderlund. "Esistono altri giochi, giochi di grande successo - The Finals è uno di questi - in cui la proprietà intellettuale è progettata per essere estremamente elastica. Puoi fare quello che ti pare e la gente pensa: 'Ha senso. È completamente plausibile'. Io posso essere una banana rosa e tu puoi essere qualsiasi cosa, e tutti dicono: 'Ha senso. Si adatta all'universo. Nessun problema'. Arc Raiders ha una mitologia e un mondo più curati, quindi dobbiamo restare entro certi limiti, in misura leggermente diversa rispetto magari a The Finals, Fortnite o altri giochi in cui Batman può sparare a Bart Simpson."

Questo non significa che Arc Raiders tenterà di diversificarsi, ma che qualunque cosa venga fatta dovrà sempre rientrare nei canoni.

"Quello che dobbiamo fare è metterci costantemente alla prova e assicurarci di creare contenuti che abbiano il giusto tipo di personalità", ha detto Söderlund. "Alcune cose devono semplicemente essere OG - se esiste un punto centrale che definisce cosa sia Arc Raiders - ma dobbiamo anche creare elementi che stiano ai margini di ciò che la lore e la IP possono tollerare, senza arrivare a diventare una banana rosa. È qualcosa che, secondo me, abbiamo già fatto, ma probabilmente possiamo spingerci oltre. Ancora una volta, probabilmente avremo una base di utenti leggermente divisa su ciò che piace di più, ma va bene così, considerando che si tratta di cosmetici. È giusto che sia così. Quindi sì, questo è più o meno il punto in cui siamo."