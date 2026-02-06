ARC Raiders: la seconda spedizione è molto più accessibile, ma non manca qualche polemica

È un'iniziativa particolare ma che ha già ricevuto ottimi riscontri nella prima mandata , come riferito da Embark Studios, che si è convinta a proseguire con queste operazioni e sta per far partire la seconda ondata.

L'Expedition consente ai giocatori di prendere parte a un'iniziativa che porta all'esplorazione di nuove ambientazioni e raggiungere loot inediti e di alto livello, ma per partecipare è necessario effettuare una sorta di reset dei progressi , un cosiddetto "wipe" che fa ripartire da zero o quasi , senza cancellare quanto fatto finora dai giocatori ma trasformandolo in altro, consentendo un'evoluzione differente.

ARC Raiders ha pubblicato un post con tutte le informazioni per partecipare alla seconda spedizione all'interno dell'iniziativa Expedition, e sebbene questo nuovo wipe sia più accessibile rispetto a quello precedente, viste le modifiche effettuate ai requisiti , non mancano comunque alcune polemiche al riguardo.

Richieste molto più basse di prima

Gli utenti potranno registrarsi per la nuova spedizione a partire dal 25 febbraio, fino al primo marzo, ma è necessario prepararsi effettuando varie operazioni, come spiegato in maniera dettagliata all'interno del nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di ARC Raiders.



In base a quanto riferito, i requisiti per la seconda spedizione sono meno esosi e richiedono dunque meno grinding, cosa che sembra venire incontro alle richieste dei giocatori, ma il problema emerso è che sembrano non dare particolari vantaggi a chi ha già preso parte alla prima Expedition.

I requisiti sono stati abbassati: 600.000 monete per ogni punto abilità, che porta a un totale di 3 milioni di Stash Value per il massimo di 5 punti abilità ottenibili, che è una quota decisamente più accessibile di prima, mentre chi ha mancato i punti abilità offerti con la prima spedizione può recuperarli ora con uno sconto applicato, ovvero 300.000 monete per ogni punto da recuperare.

È una meccanica che funziona bene per coloro che non hanno preso parte alla prima spedizione ma ovviamente svaluta un po' gli sforzi di quelli che si sono invece lanciati nella prima Expedition nei mesi scorsi, e non aiuta il fatto che la nuova skin assegnata con la spedizione sia sostanzialmente una variante di quella precedente.

Tuttavia, coloro che hanno preso parte alla prima spedizione riceveranno degli incrementi per quanto riguarda esperienza, materiali di scarto e riparazione, passando a un incremento dal 5 al 10% per la prima, dal 6 al 12% per i secondi e dal 60 al 70% per il terzo.

Nonostante questo, come possiamo vedere nelle risposte al messaggio su X riportato qui sopra, non mancano delle polemiche da parte dei giocatori che hanno preso parte alla prima spedizione e che non si vedono abbastanza premiati per quanto fatto in precedenza.