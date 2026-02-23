E allora siete pronti a tirare le somme insieme a noi dopo questo viaggio in miniatura in quel di Ashford?

Proprio così, perché chi si fosse perso il nostro articolo di impressioni generali sulla prima puntata deve sapere che avvicinarsi a A Knight of the Seven Kingdoms significa innanzitutto accettare una sfida narrativa che l'universo ideato da George R.R. Martin ha lanciato ai suoi stessi fan: quella di tornare a un'epoca in cui Westeros non era ancora sull'orlo di un'apocalisse di ghiaccio o di fuoco, ma un regno vibrante, in fermento, e popolato da uomini che cercavano semplicemente di sopravvivere con un briciolo di dignità.

Insignita dell'onore di accompagnare l'approdo di HBO Max sulle sponde televisive italiane, la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è finalmente arrivata alla conclusione, con 6 episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno che hanno seguito le curiose vicissitudini di Ser Dunk l'Alto e del suo scudiero Egg.

Tempo di giostre

Come anticipato in apertura, la storia si concentra sui guai di Dunk, cavaliere errante di umili origini e dalla bussola morale incrollabile che ha appena dato l'estremo saluto a Ser Arlan di Pennytree, suo punto di riferimento e mentore che ha lasciato il nostro eroe con un mucchio di buoni insegnamenti ma poco denaro nella bisaccia.

Ser Dunk è originario di Fondo delle Pulci

Il protagonista - interpretato da un Peter Claffey decisamente a proprio agio con il ruolo assegnatogli - si dirige così ad Ashford, cittadina che ha appena indetto un torneo per cavalieri e che appare quindi prodiga di opportunità, per chi saprà coglierle. Sul suo cammino, Ser Dunk si imbatte però in Egg - portato sullo schermo da un maturo e convincente Dexter Sol Ansell - curioso ragazzino dalla lingua tagliente che si offre di fargli da scudiero nel corso della competizione. Nonostante l'iniziale riluttanza di Dunk, tra i due si crea ben presto un legame profondo e autentico, che si dimostra peraltro una delle componenti più indovinate del motore narrativo dello show.

Ad Ashford, tuttavia, le rogne non tardano a scovare lo spaesato Ser Dunk, che affronta gli eventi con quel candore e quell'innocenza che fanno di lui un personaggio davvero azzeccato, capace com'è di contrastare efficacemente le bieche e sporche dinamiche di un micromondo che conosce ben poca umanità.

L'intesa tra Peter Claffey e Dexter Sol Ansell funziona alla grande

Il racconto confezionato da Ira Parker e dallo stesso Martin rifiuta dunque lo status di semplice spin-off della serie madre, per configurarsi più come una vera e propria dichiarazione d'amore al genere cavalleresco, spogliato finalmente da quel cinismo esasperato che a tratti aveva caratterizzato le ultime stagioni dello show conclusosi nel 2019.

Il tono di A Knight of the Seven Kingdoms è più leggero rispetto a GoT e House of the Dragon, ma non mancano comunque momenti emozionanti

A favore di questo proposito rema anche il tanto discusso e spiazzante tono scanzonato che aveva contraddistinto il primo episodio; un approccio che alleggerisce di certo il racconto ma che nelle puntate successive viene dosato con cura, finendo per stemperarsi non poco pur restando la cifra narrativa di fondo. Senza dubbio gli integralisti del Trono di Spade potrebbero non accogliere col sorriso questa linea umoristica laterale, ma l'errore in cui non bisogna incappare è quello di giudicare A Knight of the Seven Kingdoms accostandolo alla serie principale, perché Ser Dunk non vuole essere un rivale dei suoi più illustri colleghi eroi di Westeros, quanto più un personaggio che va per la propria strada in un mondo costruito su misura per lui.

Baelor Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms

Uno degli elementi maggiormente degni di nota è infatti rappresentato dal modo in cui la serie (che, lo ricordiamo, è già stata rinnovata per una seconda stagione) è riuscita a gestire un ritorno all'umanità più pura, eliminando del tutto la necessità di proporre soluzioni visive e narrative di ceto elevato - come la presenza dei draghi, tanto per fare un esempio - per innescare l'interesse dello spettatore.

Mentre House of the Dragon e il Trono di Spade ci hanno abituati a una scala di potere quasi divina, con creature alate che inceneriscono interi eserciti, qui la prospettiva si abbassa drasticamente fino al livello del fango e della polvere dei tornei. La scelta di ridurre la scala degli eventi si dimostra quindi felicissima, poiché trasforma quello che poteva essere un banale fantasy epico in una sorta di disavventura medievale, dove il pericolo non è rappresentato da una profezia millenaria, ma dalla lama di un cavaliere arrogante o dalla fame dopo una giornata di cammino.

Ser Dunk avrà il suo bel da fare per farsi accettare ad Ashford

Questa dimensione più intima permette dunque alla serie di esplorare un umorismo che finora era stato sacrificato sull'altare dell'austerità; una digressione positiva, insomma, riuscita specie per merito del protagonista, che commette errori grossolani dettati dalla propria ingenuità in grado di rinfrescare il tono e rompere la tensione dei momenti più cupi. In questo senso, l'alchimia tra i due attori principali è un ulteriore lubrificante che contribuisce a far girare gli ingranaggi della storia, e questo anche dal punto di vista tematico, con il piccolo Egg che è la classica spalla sveglia, certo, ma soprattutto lo specchio attraverso il quale Dunk (e noi con lui) impara a vedere la vera faccia del potere.