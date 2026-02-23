Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è una vera occasione su Instant Gaming, costa pochissimo

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, oggi, è in maxi offerta su Instant Gaming. Lo sconto applicato raggiunge il 98% e viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 1,22€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è uno strategico in tempo reale sviluppato da Frontier Developments e ambientato nell'iconico universo fantasy di Warhammer Age of Sigmar. Il gioco conduce i giocatori nel selvaggio e brutale Regno di Ghur, dove quattro fazioni uniche si affrontano in battaglie tattiche.
Ulteriori dettagli sul gioco
La campagna cinematografica offre una storia ricca co-scritta dall'autore della Black Library Gav Thorpe. Sul fronte multiplayer, il titolo propone modalità 1v1 e 2v2 cross-platform, con la possibilità di affrontare avversari umani o IA e scalare una classifica competitiva dedicata alle sfide 1v1. È anche possibile giocare in cooperativa con un amico.
La modalità Conquista Eterna introduce una campagna per giocatore singolo generata proceduralmente. Infine, grande spazio è dedicato alla creatività: un potente editor di mappe, la personalizzazione delle armate con i colori Citadel e uno Scene Editor permettono di creare, condividere e mettere in mostra le proprie creazioni.