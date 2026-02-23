2

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è una vera occasione su Instant Gaming, costa pochissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin che cala drasticamente di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/02/2026
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
News Video Immagini

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, oggi, è in maxi offerta su Instant Gaming. Lo sconto applicato raggiunge il 98% e viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 1,22€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è uno strategico in tempo reale sviluppato da Frontier Developments e ambientato nell'iconico universo fantasy di Warhammer Age of Sigmar. Il gioco conduce i giocatori nel selvaggio e brutale Regno di Ghur, dove quattro fazioni uniche si affrontano in battaglie tattiche.

Ulteriori dettagli sul gioco

La campagna cinematografica offre una storia ricca co-scritta dall'autore della Black Library Gav Thorpe. Sul fronte multiplayer, il titolo propone modalità 1v1 e 2v2 cross-platform, con la possibilità di affrontare avversari umani o IA e scalare una classifica competitiva dedicata alle sfide 1v1. È anche possibile giocare in cooperativa con un amico.

Warhammer Age Of Sigmar Realms Of Ruin Hands On 12

La modalità Conquista Eterna introduce una campagna per giocatore singolo generata proceduralmente. Infine, grande spazio è dedicato alla creatività: un potente editor di mappe, la personalizzazione delle armate con i colori Citadel e uno Scene Editor permettono di creare, condividere e mettere in mostra le proprie creazioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è una vera occasione su Instant Gaming, costa pochissimo