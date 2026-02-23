Crisi degli aggiornamenti: ASUS e Acer bloccano driver e BIOS per utenti tedeschi dopo la disputa sui brevetti

Le conseguenze sono significative: i siti locali non mostrano più pagine prodotto, download di driver o sezioni di assistenza. Inoltre, gli utenti tedeschi vengono reindirizzati a messaggi di indisponibilità anche quando provano ad accedere alle versioni internazionali dei portali. l'unico metodo rimasto operativo è collegarsi tramite un server VPN situato fuori dalla Germania .

La disputa sui brevetti legati alla tecnologia di compressione video HEVC ha prodotto conseguenze inattese per gli utenti tedeschi. Dopo una decisione del tribunale di Monaco che ha accolto le richieste di Nokia in merito alla licenza del codec, due grandi produttori di hardware, ASUS e Acer, hanno sospeso l'accesso ai propri portali tedeschi di supporto.

La reazione della community alla decisione di ASUS e Acer

La decisione ha suscitato frustrazione nella community hardware, poiché driver e aggiornamenti BIOS non sono semplici optional: spesso includono microcode e patch di sicurezza che migliorano la stabilità del sistema e risolvono vulnerabilità. Senza un accesso agevole a questi file, gli utenti possono incontrare problemi di compatibilità o non riuscire ad attivare funzionalità come Resizable BAR e altre ottimizzazioni PCIe.

Secondo le aziende, la sospensione dei portali è una risposta diretta all'injunction emessa dal tribunale di Monaco, legata al mancato rispetto delle condizioni FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) richieste per le licenze HEVC. Pur precisando che i servizi di assistenza post-vendita in Germania rimangono operativi, Asus ha confermato di stare valutando ulteriori azioni legali.