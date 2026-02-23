Crisi degli aggiornamenti: ASUS e Acer bloccano driver e BIOS per utenti tedeschi dopo la disputa sui brevetti

La disputa sui brevetti legati alla tecnologia di compressione video HEVC ha prodotto conseguenze inattese per gli utenti tedeschi. Dopo una decisione del tribunale di Monaco che ha accolto le richieste di Nokia in merito alla licenza del codec, due grandi produttori di hardware, ASUS e Acer, hanno sospeso l'accesso ai propri portali tedeschi di supporto.
Le conseguenze sono significative: i siti locali non mostrano più pagine prodotto, download di driver o sezioni di assistenza. Inoltre, gli utenti tedeschi vengono reindirizzati a messaggi di indisponibilità anche quando provano ad accedere alle versioni internazionali dei portali. l'unico metodo rimasto operativo è collegarsi tramite un server VPN situato fuori dalla Germania.
La reazione della community alla decisione di ASUS e Acer
La decisione ha suscitato frustrazione nella community hardware, poiché driver e aggiornamenti BIOS non sono semplici optional: spesso includono microcode e patch di sicurezza che migliorano la stabilità del sistema e risolvono vulnerabilità. Senza un accesso agevole a questi file, gli utenti possono incontrare problemi di compatibilità o non riuscire ad attivare funzionalità come Resizable BAR e altre ottimizzazioni PCIe.
Secondo le aziende, la sospensione dei portali è una risposta diretta all'injunction emessa dal tribunale di Monaco, legata al mancato rispetto delle condizioni FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) richieste per le licenze HEVC. Pur precisando che i servizi di assistenza post-vendita in Germania rimangono operativi, Asus ha confermato di stare valutando ulteriori azioni legali.
Che mercato rappresenta la Germania per ASUS e Acer?
La Germania rappresenta uno dei mercati più importanti per il settore PC in Europa, con circa un quarto della domanda continentale. Per questo motivo, un blackout dei portali di supporto da parte di due grandi OEM costituisce un precedente inusuale e mette in evidenza le possibili ripercussioni di controversie sui brevetti anche sugli utenti finali.
Resta da vedere se le parti riusciranno a raggiungere un accordo che consenta di riaprire l'accesso agli aggiornamenti senza compromettere le posizioni legali in gioco. Che cosa ne pensate dell'intera questione? Fatecelo sapere nei commenti.