La demo di Zero Parades: For Dead Spies è disponibile da ora: ecco il link

Se siete fan di Disco Elysium (ma anche se non lo siete), allora dovreste proprio provare Zero Parades: For Dead Spies, il nuovo titolo di ZA/UM. Per vostra fortuna, potete farlo proprio da oggi, 23 febbraio, tramite la demo in versione Steam.
Il team l'ha resa disponibile per tutti gli utenti, tramite il link che potete trovare a fine della notizia.
I dettagli sulla demo di Zero Parades: For Dead Spies
La demo di Zero Parades: For Dead Spies permette di giocare le prime ore dell'avventura GDR, ma non nella sua versione completa. Si tratta infatti di una versione personalizzata, così da poter avere un'esperienza migliore ed evitando di anticipare alcuni dei contenuti che troveremo nel gioco completo, pur permettendo perfettamente di capire il tipo di gameplay e lo stile dell'opera.
Precisamente, non ci sarà il sistema di Condizionamento e il sistema di progressione (potete trovare più dettagli nel nostro approfondimento). Troveremo però due missioni principali e varie attività secondarie, inoltre i giocatori potranno scoprire le storie di alcuni abitanti della città che fa da sfondo alle avventure di Zero Parades: For Dead Spies, Portofiro.
La demo sarà disponibile per una quantità di tempo limitata, ovvero solo fino al 16 marzo 2026. Il videogioco sarà pubblicato su PC (tramite Steam, GOG ed Epic Games Store) prima di arrivare su PS5, più avanti nel 2026.
Potete trovare la demo di Zero Parades a questo indirizzo.