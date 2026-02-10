Zero Parades: For Dead Spies è molto simile a Disco Elysium? Certo, "siamo sempre le stesse persone"

Al tempo stesso, potrebbe sembrare un po' strano visto che il game director Robert Kurvitz e l'art director Aleksander Rostov hanno lasciato la compagnia nel 2022, accusati di mala condotta. I due, però, hanno accusato gli azionisti di maggioranza di frode. Alcuni fan trovano un po' strano vedere le stesse idee riproposte, senza che i creativi originali siano presenti .

Non serve grande esperienza e molto tempo per capire che Zero Parades: For Dead Spies è simile a Disco Elysium e la cosa non dovrebbe sorprendere troppo, visto che parliamo sempre degli stessi sviluppatori.

Cosa ha detto ZA/UM sulla composizione del team

Jim Ashilevi, sceneggiatore e direttore del doppiaggio presso ZA/UM, ha spiegato perché il team non abbia deciso di puntare su qualcosa di nuovo nel lavorare a Zero Parades.

"Penso che avrebbe avuto senso per noi andare in una direzione completamente diversa se l'intero team fosse stato composto da nuovi talenti", ha detto Ashilevi. "Ma poiché un numero così elevato di figure chiave che hanno costruito Disco Elysium è qui per costruire Zero Parades, non aveva senso per noi ignorare quella parte della nostra esperienza in qualità di creatori di giochi dilettanti e iniziare a imparare nuovi modi di raccontare storie".

Viene precisato che il 35% del team attuale ha lavorato a Disco Elysium o alla versione Final Cut del videogioco, su un totale di 90 persone ora presenti nella compagnia. Per questo motivo, Ashilevi ritiene che siano "ancora le stesse persone. Abbiamo ancora gli stessi interessi. Le cose che ci interessano nel mondo dei videogiochi, ma anche in altri media - nel cinema, nella letteratura e nel teatro - non sono cambiate. Spero che si siano evolute, ma penso che siamo ancora fondamentalmente le stesse persone".

"Stiamo solo seguendo il nostro istinto, fondamentalmente, e le nostre ossessioni", ha aggiunto. "E molto di tutto questo era presente in Disco Elysium. Sarà presente anche in Zero Parades, in gran parte a causa del fatto che sono le stesse persone che erano lì a costruire quel mondo fantastico".

Ricordiamo infine che Zero Parades è confermato anche per PS5 oltre che per PC.