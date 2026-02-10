1

La demo di Phonopolis sarà lanciata per il prossimo Next Fest di Steam

Durante il prossimo Next Fest di Steam potremo finalmente provare Phonopolis, l'ultima fatica di Amanita Design.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/02/2026
Un momento di repressione dentro Phonopolis
Phonopolis
Il collettivo indie Amanita Design ha annunciato che domani, in occasione del Next Fest invernale di Steam, pubblicherà la demo giocabile di Phonopolis, la sua ultima avventura punta e clicca, cui sta lavorando da diversi anni. Considerate che fu annunciato nel 2022 e da allora se n'è saputo davvero poco. Comunque sia, finalmente potremo testare con mano quella che sembra l'ennesima lezione di stile dallo studio di Machinarium, Samorost, Creaks e tante altre avventure davvero affascinanti. Il loro ultimo gioco è stato Happy Game, risalente al 2021.

Pochi dettagli

Purtroppo non ci sono molti dettagli sulla demo, quindi non sappiamo quanto sarà lunga e cosa conterrà. L'importante, però, è che arrivi.

L'immagine di annuncio della demo
L'immagine di annuncio della demo

Nella città distopica di Phonopolis sono gli altoparlanti a farla da padroni, decidendo ogni singolo aspetto della vita degli abitanti con la loro incessante presenza. I cittadini, assoggettati agli ordini del dispotico Leader, si impegnano all'unisono per portare a compimento il suo ambizioso progetto. Il Tono assoluto, un suono così potente da privare per sempre ogni abitante della propria umanità, presto riecheggerà ovunque...

Phonopolis: ecco il primo gameplay trailer della nuova avventura di Amanita Design Phonopolis: ecco il primo gameplay trailer della nuova avventura di Amanita Design

Il giovane spazzino Felix, per puro caso o per un segno del destino, è il solo a rendersi conto del pericolo e dovrà sventare questa minaccia prima che i cittadini diventino succubi del Leader per il resto dei loro giorni. Ispirata liberamente alle opere di Karel Čapek e George Orwell, la storia di Phonopolis affronta i temi della manipolazione sociale e dell'individualismo pur mantenendo l'esperienza giocosa e spensierata.

Il Next Fest di Steam si svolgerà tra il 23 febbraio e il 2 marzo 2026 e offrirà demo gratuite e incontri live con gli sviluppatori.

