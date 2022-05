Phonopolis annunciato, è il nuovo gioco di Amanita Design

Phonopolis è una nuova avventura di Amanita Design in cui si vestono i panni di Felix, un giovane la cui città sta per finire sotto il gioco di un terribile dittatore. Essendo l'unico a rendersi conto del pericolo, dovrà fare di tutto per sventare la minaccia incombente.

Vediamo il teaser trailer di annuncio:

Vediamo anche le prime immagini di Phonopolis:

Come potete vedere dal materiale distribuito, Phonopolis è il classico gioco di Amanita, che punta tutto su di uno stile accattivante e curato, che punta a far vivere ai giocatori un'esperienza unica.

Le caratteristiche di Phonopolis parlando di un un mondo 3D disegnato a mano fatto di cartone ondulato; di animazioni in stop motion a 12 FPS per riprendere lo stile dei cartoni animati classici; di puzzle da risolvere e di musiche composte da Tomáš Dvořák, meglio conosciuto come Floex, che ha curato anche le colonne sonore di Samorost 3 e Machinarium.

Per adesso Phonopolis è stato annunciato soltanto per PC, ma non ha ancora una data d'uscita.